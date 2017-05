Cody Chesnutt Anleitung zum Gutsein

Von Jutta Petermann

Cody Chesnutt in Aktion, hier auf dem North Sea Jazz Festival in Rotterdam (picture alliance / dpa / Paul Bergen)

"Anything can happen, when the music is good" - mit dieser Beschwörung beginnt das neue Album von Cody Chesnutt. Und das legt Zeugnis ab von seiner spirituellen Berufung. Der Soulmusiker will seine Hörer anregen, sich für eine höhere Sache zu engagieren.

Der Soulmusiker Cody Chesnutt hat sein Comeback-Album "My Love Divine Degree" betitelt. Übersetzt heißt das so viel wie "Der Grad meiner göttlichen Liebe". Auch wenn der Ton insgesamt rauer ist als auf dem Vorgänger: Die Musik soll den Menschen noch immer dabei helfen, wieder besser darin zu werden, in Frieden zu leben.

Ein Album als Zeugnis der spirituellen Berufung

Ein Jahrzehnt war der Marvin Gaye-Adept von der Bildfläche verschwunden, nun legt er mit 48 Jahren sein drittes komplettes Neo-Soul-Werk vor, das ein Zeugnis geworden ist seiner spirituellen Berufung. Der Mann aus Atlanta, Georgia, singt in 14 Songs, die 70er-Jahre-Soul, Funk und Rock miteinander verbinden, von der Gottesliebe, von seiner Liebe zu Afrika oder davon, wie man ein besserer Mensch wird.

Alles kann passieren - wenn die Musik gut ist

Gerade ist er auf einer kurzen Tour durch einige europäische Städte, heute Abend in München. Im Gespräch mit Oliver Schwesig sprach er vor allem darüber, dass er mit seiner Musik die Hörer anregen möchte, sich für eine höhere Sache zu engagieren. Er selbst ist auch schon auf dem Weg dorthin. "Anything can happen, when the music is good" - so beginnt das neue Album.