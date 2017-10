Kulturnachrichten

Freitag, 6. Oktober 2017

Clooney erhält US-Preis für sein Lebenswerk Schauspieler und Regisseur bekommt Auszeichnung vom AFI Der US-Schauspieler George Clooney wird von dem American Film Institute (AFI) für sein Lebenswerk geehrt. Die Organisation gab bekannt, dass der 56-Jährige die Auszeichnung im Juni kommenden Jahres bei einer Gala in Los Angeles erhalten werde. Clooney sei "Amerikas führender Mann" sagte der Vorsitzende des AFI-Kuratoriums, Howard Stringer. Der Schauspieler sei eine moderne Ikone auf der Leinwand, die sich für den Einfluss der Kunst über diese hinaus einsetze, so Stringer. Im vergangenen Jahr wurde US-Schauspielerin Diane Keaton mit dem Preis bedacht. Die Auszeichnung ehrt das Lebenswerk von Filmschaffenden, die bedeutende Beiträge zur Förderung der Filmkunst geleistet haben. Clooney erhielt 2015 bereits den Cecil B. DeMille Award, der von dem Verband der Hollywood Auslandpresse als Anerkennung für das Lebenswerk eines Filmschaffenden verliehen wird.

Schriftsteller Ishiguro hielt Nobelpreis erst für Scherz Britischer Autor empfindet Auszeichnung als "große Ehre" Der britische Autor Kazuo Ishiguro hielt die Nachricht von seinem Literaturnobelpreis zunächst für einen Scherz. Er habe zunächst keinen Kontakt zum Nobel-Komitee gehabt und sei deshalb nicht sicher gewesen, ob es stimme, sagte er der BBC. Die Auszeichnung sei absolut schmeichelhaft. "Es ist eine große Ehre, vor allem, weil es bedeutet, dass ich in die Fußstapfen der größten Autoren trete, die es gab", sagte der 62-jährige Brite mit japanischen Wurzeln. Er hoffe, die Nobelpreise könnten Gutes in der Welt bewirken. "Ich wäre sehr berührt, wenn ich in irgendeiner Weise zu einer positiveren Atmosphäre in diesen sehr unsicheren Zeiten beitragen könnte."

Unveröffentlichte Kriegstagebücher von Heinrich Böll Bölls Notizen aus den letzten Kriegsjahren erscheinen bei Kiepenheuer & Witsch Im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen bisher unveröffentliche Kriegstagebücher von Heinrich Böll aus den Jahren 1943 bis 1945. Der Band "Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind. Die Kriegstagebücher 1943 –1945" erscheint als Faksimileausgabe mit Transkription. Knapp, assoziativ, stellenweise geradezu lyrisch notierte Böll darin, was ihn in den letzten Kriegsjahren beschäftigte, quälte und am Leben hielt. Anders als in den Kriegsbriefen, die Zensur passieren mussten und in denen er zusammenhängend beschrieb, was ihm widerfuhr, hielt er hier stichwortartig fest, was den einzelnen Tag bestimmte und innerhalb der grausamen Kriegsroutine an der Front zu etwas Besonderem machte. Am 21. Dezember dieses Jahres wäre der 1985 verstorbene Heinrich Böll 100 Jahre alt geworden.