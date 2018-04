Kulturnachrichten

Freitag, 13. April 2018

Cliff Richard zieht gegen BBC vor Gericht Die BBC habe ihre Kameras genutzt, um das Haus des Sängers "auszuspionieren" Die britische Rocklegende Cliff Richard ist gegen die BBC vor Gericht gezogen. Richard hatte den öffentlich-rechtlichen Sender verklagt, weil er Aufnahmen einer polizeilichen Durchsuchung seines Hauses ausgestrahlt hatte, jetzt begann im High Court in London der Prozess. Die umstrittenen Aufnahmen entstanden bereits im Jahr 2014, als die Polizei wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs gegen den heute 77-jährigen Sänger ermittelte und sein Haus durchsuchte. Richard wurde nie eines Verbrechens angeklagt. Die Ausstrahlung der BBC-Aufnahmen von der Hausdurchsuchung hätten Richards Ruf geschädigt, hieß es in der Klage. Die BBC habe ihre Kameras genutzt, um das Haus des Sängers "auszuspionieren", sagte sein Anwalt Justin Rushbrooke. Die BBC kündigte eine "energische" Gegendarstellung an.

Musikpreis Echo verliehen Umstrittene Rapper ausgezeichnet Die Rapper Kollegah und Farid Bang haben den Echo in der Kategorie Hip-Hop/Urban National gewonnen. Die Nominierung hatte schon vorab für eine heftige Diskussion gesorgt. Auch Campino, Sänger der Toten Hosen, hatte beide auf der Bühne kritisiert und gesagt, bei Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sei eine Grenze überschritten. Campino habe sich als moralische Instanz aufgespielt, das gebühre einem so großen Musiker wie Campino nicht, sagte Kollegah- und erntete laute Buh-Rufe und Pfiffe aus dem Publikum. Im Zentrum der Kritik steht die Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Helene Fischer wurde in der Kategorie Schlager zum 17. Mal ausgezeichnet, Ed Sheeran bekam die wichtigen Preise für Hit des Jahres und bestes Album - war aber selbst nicht in Berlin dabei. Milky Chance räumte als beste deutsche Popband ab, Die Toten Hosen wurde in der Kategorie Rock national ausgezeichnet. Sänger Mark Forster hat seinen ersten Echo gewonnen. Der puerto-ricanische Popstar Luis Fonsi ("Despacito") ist als bester Newcomer international ausgezeichnet worden.

Literaturnobelpreis: Akademie-Vorsitzende tritt zurück Von einst 18 Mitgliedern sind jetzt nur noch 11 aktiv Die Schwedische Akademie, die Jury für den Literaturnobelpreis, zerbricht nach ihrem Korruptions- und Belästigungsskandal mehr und mehr: Jetzt trat die Ständige Sekretärin Sara Danius zurück. Sie gebe nicht nur den Vorsitz, sondern auch ihren Sitz in der Akademie auf, sagte Danius nach einer Sitzung des Gremiums schwedischen Journalisten. "Das war der Willen der Akademie, und nach diesem Willen richte ich mich." Die 56 Jahre alte Literaturwissenschaftlerin war 2015 zur Ständigen Sekretärin ernannt worden und damit die erste weibliche Vorsitzende des Gremiums, das den Literaturnobelpreisträger oder die Literaturnobelpreisträgerin auswählt. Zuletzt war sie wegen ihres Umgangs mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in der Akademie stark kritisiert worden. Drei Mitglieder hatten ihre Arbeit niedergelegt, weil die Akademie keine ausreichenden, auch personellen Konsequenzen aus der Affäre habe ziehen wollen.

Sergio Pitol gestorben Cervantes-Preisträger starb mit 85 Jahren Der mexikanische Schriftsteller Sergio Pitol ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Xalapa im Osten des Landes, wie das mexikanische Kulturministerium am mitteilte. Pitol galt als einer der originellsten Erzähler Lateinamerikas. 2005 wurde der Autor von "Eheleben", "Defilee der Liebe" und "Die göttliche Schnepfe" mit dem Cervantes-Preis, der höchsten literarischen Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt, ausgezeichnet. "Seit meiner Kindheit waren die Literatur und das Theater stets meine Zufluchtsorte", sagte Pitol einmal. Der spanische Autor Enrique Vila-Matas nannte ihn "den besten Schriftsteller der spanischen Sprache unserer Zeit". Pitol beherrschte sieben Sprachen und übersetzte Werke von Anton Tschechow, Henry James oder Joseph Conrad.