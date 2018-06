Kulturnachrichten

Freitag, 8. Juni 2018

Civis Medienpreise vergeben Preis würdigt Programme für Beitrag für ein friedliches Zusammenleben in Europa Insgesamt 12 Beiträge aus Film, Fernsehen, Radio und Internet sind mit dem Civis Medienpreis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung in der Kategorie Online erhielt das Reportageformat "Jäger und Sammler" des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots Funk. Ein Radiopreis für lange Programme ging an das ARD-Radiofeature "Neun Stockwerke neues Deutschland" über ein Haus in Gladbeck von Reinhard Schneider (WDR5). Mit dem Radiopreis für kurze Programme wurde der HR-Info-Beitrag "Neue Flüchtlingsunterkunft, alte Ängste" von Ricardo Mastrocola ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich 847 Programme aus 21 EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz um den Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt beworben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, waren Schirmherren des Preises.

Neuer Name für Chemnitzer Kunstpreis und Stiftung Konsens mit Berliner Stiftung soll Verwechslung vermeiden Der "Schmidt-Rottluff Kunstpreis" heißt künftig "Kunstpreis zu Ehren von Karl Schmidt-Rottluff Chemnitz". Auch die für den Preis verantwortliche Stiftung firmiert unter dem neuen Namen "Stiftung zu Ehren von Karl Schmidt-Rottluff Chemnitz". Damit soll Verwechslungen mit der vom Expressionisten selbst gegründete "Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung" in Berlin vermieden werden. Darauf haben sich die Chemnitzer Stifter Jürgen und Sonja Oehlschläger sowie die Berliner Stiftung geeinigt. Damit soll auch ein Rechtsstreit vermieden werden.

Bühnenverein strebt Kulturwandel an Verein will für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen Der Deutsche Bühnenverein will auf seiner Jahrestagung in Lübeck einen Wertekodex gegen sexuelle Belästigung und Gewalt verabschieden. Präsident Ulrich Khuon betonte zum Auftakt die besondere gesellschaftliche Aufgabe der Theater. "Ob Geschlechtergerechtigkeit, #MeToo-Debatte, Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder die Auswirkungen der Digitalität auf unsere Häuser - es geht um einen Kulturwandel, den wir alle mitgestalten müssen", sagte Khuon, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin ist. Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien (CDU) lobte den Verband für seine Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung und Gewalt im Kulturbereich. Der Wertekodex sei ein wichtiges Signal. Sie forderte den Bühnenverein außerdem auf, mehr Frauen in Führungspositionen im Kulturbereich zu bringen. An dem zweitägigen Treffen im Lübecker Theater nehmen etwa 300 Verwaltungsdirektoren, Intendanten, Kulturpolitiker und weitere Gäste teil. Dem Bühnenverein gehören rund 100 Orchester und 217 Theater an.

Rapper Kollegah und Farid Bang in KZ-Gedenkstätte Eine Geste gegen Hass Nach Antisemitismus-Vorwürfen haben die Rapper Kollegah und Farid Bang die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besucht. Das Internationale Auschwitz-Komitee hatte die Musiker eingeladen. Komitees-Vizepräsident Christoph Heubner sagte, für die Auschwitz-Überlebenden sei der Besuch der Rapper eine Genugtuung und auch eine Geste an ihre jungen Fans, dass Hass, Menschenverachtung und Antisemitismus in keiner Kunst einen Platz haben sollten. Es sei gut, dass Kollegah und Farid Bang die Konfrontation und Begegnung mit der Geschichte von Auschwitz und mit sich selbst gesucht hätten, betonte Heubner. Der Rundgang hätte offensichtlich vieles in der Welt der Musiker in ein neues Licht gerückt. Anfang April waren die Deutschrapper trotz Antisemitismusvorwürfen mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Das hatte große Empörung ausgelöst. Mehrere Musiker gaben ihre Echos aus Protest zurück.

New Yorker Whitney Museum erhält Werke von Roy Lichtenstein Größte Sammlung an Lichtenstein-Arbeiten Das Whitney Museum in New York erhält mehr als 400 Werke des Popart-Künstlers Roy Lichtenstein. Die Stiftung des 1997 verstorbenen Malers hatte sich mit dem Museum bereits auf die Schenkung geeinigt, hieß es in einer Mitteilung. Damit wird das im Stadtteil Manhattan gelegene Whitney Museum die größte Sammlung an Lichtenstein-Arbeiten weltweit besitzen. Teil der Schenkung sind die Skulptur "Head of Girl" (1964) und die frühen Arbeiten "Pilot" (1948) und "Untitled" (1959-60). Eine halbe Million Lichtenstein-Dokumente sollen zudem an die Archives of American Art des Smithsonian in Washington gehen. Darunter sind Briefe, Fotos und persönliche Aufzeichnungen Lichtensteins.

"Der 7. Sinn"-Sprecher Egon Hoegen gestorben Buhrow: "Untrennbar mit seiner sonoren Stimme verbunden Der Sprecher und Schauspieler Egon Hoegen ist tot. Hoegen starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit. Hoegen wurde vor allem als langjähriger Sprecher der Verkehrssendung "Der 7. Sinn" bekannt. "Egon Hoegens sonore Stimme kennt jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten Fernsehen geschaut hat. Legendäre WDR-Sendungen wie 'Der 7. Sinn' und Werner Höfers 'Der Internationale Frühschoppen' sind für immer untrennbar mit seiner Stimme verbunden", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow. Geboren wurde Hoegen am 28. September 1928 in Düsseldorf. Er wuchs in Linz am Rhein auf. Nachdem er von Gustaf Gründgens zum Bühnenschauspieler ausgebildet worden war, begann er 1956 als Nachrichtensprecher zunächst für den NWDR und dann für den WDR zu arbeiten.

Schriftstellerin Daša Drndić gestorben Ihr Roman "Sonnenschein" in mehr als zehn Sprachen übersetzt Die kroatische Autorin Daša Drndić ist im Alter von 71 Jahren in Rijeka gestorben. Das teilte ihr deutscher Verlag Hoffmann und Campe mit. Mit ihrem literarischen Werk schuf sie eine Mahnung gegen die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts. Ihr Roman "Sonnenschein" wurde in mehr als zehn Sprachen übersetzt. Daša Drndić, 1946 in Zagreb geboren, war rund 20 Jahre Redakteurin, Regisseurin und Autorin in der Hörspiel- und Featureabteilung von Radio Belgrad. Sie starb bereits am 5. Juni.