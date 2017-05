Kulturnachrichten

Dienstag, 30. Mai 2017

Christian Holtzhauer soll nach Mannheim wechseln Endgültige Entscheidung fällt am 27. Juni Weimars Kunstfest-Chef Christian Holtzhauer soll ab der Spielzeit 2018/2019 Schauspielintendant am Nationaltheater Mannheim werden. Der Kulturausschuss der Stadt Mannheim habe darüber beraten, teilte das Kunstfest Weimar mit. Die Stadträte wollten am 27. Juni endgültig entscheiden. Holtzhauer, der seit 2013 in Weimar das Festival für zeitgenössische Künste leitet, soll zudem künstlerischer Leiter der Schillertage am Mannheimer Theater werden. Das Programm des Weimarer Kunstfestes 2018 liege aber noch in seinen Händen.

Wolf Erlbruch erhält Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis Kinderbuchautor kann sich über mehr als 500.000 Euro freuen Der deutsche Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch ist am Abend dmit dem diesjährigen Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ausgezeichnet worden. Bei einem Festakt im Stockholmer Konzerthaus überreichte die schwedische Kronprinzessin Victoria dem Künstler die Auszeichnung. Der Preis ist mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 517.000 Euro) dotiert und wird vom staatlichen schwedischen Kulturrat verwaltet. In der Begründung der Jury hieß es, Erlbruch erschließe Lesern aller Altersgruppen die großen Themen des Lebens. Zutiefst verwurzelt in einer humanistischen Grundhaltung zeige sein Werk mit Humor und Wärme das Kleine im Großen auf. Er sei ein Meister der Zeichenkunst. Der 1948 in Wuppertal geborene Erlbruch arbeitete nach einem Grafikdesignstudium überwiegend als Illustrator für Zeitschriften wie den "Stern". Sein erstes gestaltetes Kinderbuch war 1985 "Der Adler, der nicht fliegen wollte". 1989 folgte "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat". Das Buch wurde in 27 Sprachen übersetzt und erreichte eine weltweite Gesamtauflage von rund drei Millionen Exemplaren.

Murnau-Filmpreis geht an Christian Petzold Der Preis wird am 2.Juli verliehen Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis geht in diesem Jahr an den Filmregisseur Christian Petzold aus Berlin. Der Preisträger werde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 2. Juli in Bielefeld entgegennehmen. Petzold sei "einer der eigenwilligsten Autorenfilmer" und genieße weit über Deutschland hinaus hohes Renommee. Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Letzte Preisträgerin war die belgische Filmemacherin Chantal Akerman. Zuvor ging die Auszeichnung unter anderem an die Regisseure Aki Kaurismäki, Werner Herzog, Herbert Achternbusch und Wim Wenders.

Theater-Intendant Khuon verlängert bis 2022 Vertragsverhandlungen seien erfreulich gewesen Der Intendant des Deutschen Theaters Berlin, Ulrich Khuon, verlängert seinen Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis 2022. Die Verhandlungen mit Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) seien erfreulich gewesen, weil ein gegenseitiges Interesse an der Vertragsverlängerung über 2019 hinaus bestanden habe, sagte Khuon der "Berliner Zeitung". "Jetzt fühle ich mich gut, gesund, kräftig und voller Lust, aber das kann sich schnell ändern. Deswegen verlängere ich erst einmal nur um drei Jahre", sagte der 66-Jährige, der auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist.