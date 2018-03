Samstag, 24. März 2018

Christian Bommarius erhält Heinrich-Mann-Preis

Laut Jury versachlicht der Journalist hysterische Debatten

Der Journalist und Autor Christian Bommarius wird mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste (AdK) ausgezeichnet. Der mit 8.000 Euro dotierte Preis wird am kommenden Dienstag im Akademie-Gebäude in Berlin verliehen, teilte die AdK mit. Bommarius versachliche hysterische Debatten aus, hieß es in der Begründung der Jury. Die essayistische Energie von Bommarius richte sich gegen die Verführungskraft einfacher Diagnosen und scheinhafter Grundsatzlösungen sowie gegen jene aggressive Polemik, die den Meinungsstreit bedrohe. Bommarius wurde 1958 in Frankfurt am Main geboren und lebt in Berlin.