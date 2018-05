Christi Himmelfahrt: 40 Tage nach Ostern Feels like Heaven

Von Matthias Hanselmann

Drei Stunden Feiertagsmorgen - mit viel himmlischer Musik (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich)

In vielen Religionen ist der Himmel ein Ort, der übernatürliche Wesen, Erscheinungen oder Götter beheimatet. In der empirischen Wirklichkeit ist der Himmel das, was wir sehen, wenn wir in Richtung Weltraum schauen. Im Englischen gibt es für letzteren sogar ein eigenes Wort: Sky. Dieses fehlt in der deutschen Sprache.

"Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing",

heißt es im Struwwelpeter von 1844 über Hans Guck-in-die-Luft. Das hat zur Folge, dass Hans einen Hund übersieht und ihn mit sich zu Boden reißt. Eine der harmloseren Geschichten in diesem Bilderbuch.

In der Popmusik wird der Himmel aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln besungen.

Von "Just like Heaven" (The Cure) über "Heaven can wait" (Charlotte Gainsbourg) bis "La demeure d’un Ciel" (Camille). Auch der säkulare Himmel ist stark vertreten, in englischsprachigen Songs als sky, im Französische als ciel und im italienischen als cielo oder firmamento. Der religiöse Himmel heißt hier il paradiso.

In der Bibel wird beschrieben, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch vierzig Tage seinen Jüngern erschienen ist und zu ihnen sprach. An Christi Himmelfahrt wurde er vor ihren Augen hochgehoben, von einer Wolke aufgehoben und in den Himmel, zu Gott, gebracht.

Wollen wir wenigstens erwähnen, dass für recht viele Männer in unserem Land dieser Tag auch Vatertag oder Herrentag ist. Mit Bier und Bollerwagen in die Natur zu fahren, oft gefolgt von übermäßigem Alkoholkonsum - dieser Brauch entstand Ende des 19. Jahrhunderts in der Umgebung von Berlin.

