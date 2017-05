Choriosity aus Ulm Wer cool ist, singt im Chor

Choriosity aus Ulm. (Annika Bast)

Der A-capella-Popchor Choriosity aus Ulm kann sich vor sangeswilligen jungen Leuten kaum retten. Wer in Ulm jung und cool ist, singt bei Choriosity. Der Chor des CVJM in Ulm ist in nicht mal vier Jahren von 20 auf 120 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Selbst die Warteliste ist übervoll.

Der Chor singt hauptsächlich moderne Pop- und Jazzstücke. Höhepunkt ihrer bisherigen Chorgeschichte war die Reise nach New York im letzten Monat, wo sie nicht nur ein Konzert in der Deutschen Kirche gaben, sondern auch in der berühmten Carnegie Hall auftraten.

Singen ist gesund, Singen macht Spaß und Singen verbindet! In unserer Reihe "Chor der Woche" geben wir einem Chor die Möglichkeit sich selbst mit einigen Informationen und Liedern vorzustellen.



Sie können eine akustische Visitenkarte Ihres Vereins oder ihrer Gruppe abgeben, wie diesmal Choriosity aus Ulm.



Mailen Sie uns an chor-der-woche@deutschlandradio.de, wenn Sie unser Chor der Woche sein wollen.