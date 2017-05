Chirurgin über Genitalverstümmelungen Fast allen Opfern kann geholfen werden

Cornelia Strunz im Gespräch mit Ulrike Timm

Die Chirurigin Cornelia Strunz (li.) mit ihrer Kollegin Evelyn Brenda (Privat)

Seit vier Jahren behandelt die Berliner Chirurgin Cornelia Strunz Frauen, die Opfer von Genitalverstümmelungen wurden. Ihre Erfolgsbilanz ist hoch. Im Deutschlandfunk Kultur spricht sie über ihre Arbeit.

Die Chirurgin Cornelia Strunz ist Ärztin aus Leidenschaft und auch ein bisschen aus familiärer Tradition. Seit knapp vier Jahren behandelt sie Frauen, die Opfer von Genitalverstümmelungen geworden sind. "Desert Flower Foundation" nennt sich die Stiftung, deren Generalsekretärin Strunz ist und mit deren Unterstützung im Berliner Krankenhaus Waldfriede rekonstruierende Operationen durchgeführt werden – mit sehr hoher Erfolgsquote: fast jeder Frau kann geholfen werden. Diese Ergebnisse und die Dankbarkeit der Operierten, die endlich wieder Frauen sein dürfen, geben Cornelia Strunz die Energie, mit ihrer Arbeit weiterzumachen und bei all den schweren Schicksalen nicht den Mut zu verlieren.

Wie man als europäische Ärztin das Vertrauen afrikanischer Patientinnen gewinnt, was Berliner Philharmoniker zum Erfolg ihrer Stiftung beitragen und welche Schritte die Ärzte und Aktivisten zur Vermeidung weiterer Verstümmelungen unternehmen - das möchte Ulrike Timm von Cornelia Strunz am 11. Mai 2017 ab 9:07 Uhr in der Sendung "Im Gespräch" Uhr im Deutschlandfunk Kultur erfahren.