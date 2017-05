Chemiker Michael Braungart "Müll gibt es nicht"

Moderation: Klaus Pokatzky

Der Chemiker Michael Braungart (Golden Ratio)

Der Chemiker Michael Braungart ist davon überzeugt, eine Welt ohne Müll ist möglich. Seine Vision: Alles, was wir wegwerfen, kann als Rohstoff wiederverwendet werden. Wir haben mit ihm über eine Welt ohne Müll gesprochen.

In den 80er-Jahren besetzte er Schornsteine in Basel, um auf die Chemieskandale am Rhein aufmerksam zu machen. Später wurde der Chemiker Michael Braungart einer der hörbarsten Anwälte einer umfassenden Wiederverwertung, von der kein Teil unseres Lebens ausgeschlossen sein sollte: Müll gibt es für Michael Braungart nicht, denn alles ist Nährstoff. Gemeinsam mit seiner Frau, der SPD-Umweltpolitikerin Monika Griefahn gilt er seit über dreißig Jahren als notorischer Querdenker in seinem Fach.

Gibt es in Zukunft essbare Möbel?

Warum er mit seiner Frau einen Ehevertrag auf Zeit geschlossen hat, ob es in Zukunft essbare Möbel und langsam zerfallende Kleidung gibt, warum wir unsere Toten nicht so tief begraben sollten und ob wir vor dem Tod überhaupt Angst haben sollten, darüber unterhält sich Klaus Pokatzky mit dem Wissenschaftler Michael Braungart in der Sendung "Im Gespräch", ab 09 Uhr 05 Uhr.