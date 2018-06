Der ukrainische Regisseur Oleg Senzow wurde 2015 von einem russischen Gericht zu 20 Jahren Straflager verurteilt und verbüßt seine Haft am Polarkreis. Am 14. Mai ist er in einen Hungerstreik getreten. Im Vorfeld der Fußball-WM haben nun ukrainische Aktivisten an ihn erinnert.Mehr