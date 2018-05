Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Mai 2018

Castorf inszeniert Brecht am Brecht-Theater Castorfs letzte Brecht-Inszenierung hatte zu einem Aufführungsverbot geführt Ex-Volksbühnenintendant Frank Castorf inszeniert erneut am Berliner Ensemble. An der einstigen Brecht-Bühne am Schiffbauerdamm zeigt Castorf "Galileo Galilei" von und nach Brechts Werk "Leben des Galilei". Premiere soll im Januar 2019 sein, wie Theaterdirektor Oliver Reese ankündigte. Der 85-jährige Jürgen Holtz werde den Galileo Galilei spielen. Castorfs letzte Brecht-Inszenierung hatte zu einem Aufführungsverbot geführt. Die 2015 gestorbene Barbara Brecht-Schall - Tochter des Dramatikers Bertolt Brecht und der Schauspielerin Helene Weigel - hatte als Nachlassverwalterin Aufführungen von Brechts Stück "Baal" in der Regie von Castorf am Münchner Residenztheater wegen Eingriffen in den Originaltext gerichtlich untersagen lassen. "Deshalb haben wir frühzeitig mit den Brecht-Erbinnen Johanna und Jenny Schall geklärt, dass wir die Inszenierung als 'von und nach Brecht' ankündigen und - wenn Castorfs Konzeption konkreter sein wird - einen veränderten Titel finden", so Reese.

Neues Online-Portal zum NS-Raubkunstfall Mosse Die Sammlung Mosse gilt als einer der wohl größten Fälle von NS-Raubkunst Kunstfreunde können sich künftig in einer Datenbank über einen der größten Fälle von NS-Raubkunst informieren. Die Initiative zur Erforschung der Kunstsammlung des legendären jüdischen Verlegers Rudolf Mosse schaltete ein Online-Portal mit ihren bisherigen Ergebnissen frei. "Unser Ziel ist es, die Kunstsammlung von Rudolf Mosse zu rekonstruieren und zu recherchieren, wo sich die von den Nationalsozialisten entzogenen Werke gegenwärtig befinden", sagte Koordinatorin Meike Hoffmann von der Mosse Art Research Initiative. In dem Projekt arbeiten erstmals deutsche Institutionen mit den Nachfahren der einstigen Nazi-Opfer zusammen. Die Sammlung Mosse gilt mit ihren Tausenden Bildern, Skulpturen, Objekten, Büchern und Antiquitäten als einer der wohl größten Fälle von NS-Raubkunst.

Neue Schriftzeichen auf Qumran-Rollen entdeckt Buchstaben sind durch neue Bildverarbeitungstechnologie sichtbar geworden Auf den berühmten Qumran-Rollen mit Bibeltexten vom Toten Meer hat ein israelischer Forscher neue Schriftzeichen entdeckt. Durch eine neue Bildverarbeitungstechnologie seien die Buchstaben auf den rund 2000 Jahre alten Fragmenten jetzt erst sichtbar geworden, bestätigte eine Sprecherin der israelischen Altertumsbehörde in Jerusalem. Die Technologie sei ursprünglich für die US-Weltraumbehörde Nasa entwickelt worden. Oren Ableman, Schriftrollen-Forscher und Doktorand an der Hebräischen Universität in Jerusalem, habe nun mithilfe von Infrarotlicht Spuren von Tinte entdeckt, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen gewesen seien. Eines der Fragmente, das Buchstaben in Althebräisch enthält, könne sogar der Hinweis auf ein bisher unbekanntes Manuskript sein.

Erzwungener Kuss: Yamaguchi verlässt Band Der Bassist wird nicht mehr bei der J-Pop-Band "Tokio" spielen Tatsuya Yamaguchi von der japanischen Popgruppe "Tokio" hat bekanntgegeben, dass er die Band verlassen werde. Der 46-Jährige hatte zugegeben, im Februar eine Oberschülerin zu einem Kuss gezwungen zu haben. Die Schülerin ging zur Polizei, die sich allerdings entschied, die Sache nicht weiter zu verfolgen, nachdem sich beide Parteien außergerichtlich geeinigt hatten. In einer Pressekonferenz, die live im nationalen Fernsehen übertragen wurde, erklärte Band-Leader Shigeru Joshima, dass sich Yamaguchi bei der Band entschuldigt habe.

Zuckerberg kündigt Partnersuche-Funktion an Auf Datenschutz sei dabei besonders geachtet worden, so Zuckerberg Facebook steigt ins Geschäft mit der Partnersuche ein. Für die Dating-Funktion werden Mitglieder gesonderte Profile anlegen müssen, die auch nur für andere Flirt-Interessierte sichtbar sein werden, wie Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg ankündigte. Auf den Datenschutz sei dabei besonders geachtet worden. Ob Facebook auch auf sein enormes Wissen über die Mitglieder zurückgreifen will, um Partner-Vorschläge zu machen, blieb zunächst unklar. Zunächst wurde nur bekannt, dass Nutzer an Events und Gruppen teilnehmen und dort ihre Profile für andere sichtbar machen können. Die Kommunikation zwischen zwei Personen soll über einen eigenen neuen Chatdienst laufen. Das Dating-Profil soll nicht für die Facebook-Freunde eines Nutzers sichtbar sei - und sie sollen auch nicht als potenzielle Partner vorgeschlagen werden, hieß es. Weitere Details soll es in den kommenden Monaten geben.

Abriss der Potsdamer Fachhochschule beginnt Letztes Gebäude mit markanter DDR-Architektur verschwindet Nach jahrelangen Protesten wird die ehemalige Fachhochschule in der historischen Potsdamer Innenstadt abgerissen. Mit dem Skelettbau aus den 1970er Jahren verschwindet ein weiteres Stück DDR-Geschichte in Potsdam. Das Gebäude soll mit Abrissbaggern geschossweise abgetragen werden. Dabei müssen bis zum Herbst 30 000 Tonnen Schutt abtransportiert werden. Die entstehende Fläche soll dann für ein neues Viertel mit Wohn- und Geschäftshäusern genutzt werden. Neben dem ehemaligen Interhotel "Mercure" war die Fachhochschule eines der letzten verbliebenen Gebäude mit markanter DDR-Architektur in der historischen Stadtmitte.

Ai Weiwei will Berlin verlassen Ziel ist unbekannt Chinas bekanntester Politkünstler Ai Weiwei will seine Wahlheimat Berlin offenbar nach drei Jahren wieder verlassen. Das habe Ai Weiwei am vergangenen Wochenende beim "artsleader network" der "New York Times" so "ganz nebenbei" auf einer Diskussionsveranstaltung angekündigt, berichtete der "Tagesspiegel". Wohin es den Künstler zieht, sei aber noch nicht bekannt. Der Menschenrechtsaktivist und Regimekritiker war 2015 nach Berlin gezogen, nachdem die chinesischen Behörden ihm seinen Reisepass zurückgegeben hatten. Zuvor war er mehrfach inhaftiert worden, das Regime in Peking warf ihm unter anderem Wirtschaftsverbrechen und Steuerhinterziehung vor, seit 2011 hatte er keinen Reisepass mehr.

Medien-Kongresse starten in Berlin Rund 9.000 Besucher werden auf Media Convention Berlin und re:publica erwartet Populäre Medienphänomene und "nahezu menschliche" Technologien stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Medienkongresse Media Convention Berlin und re:publica. Bei dem Parallel-Event in der Hauptstadt deabattieren in etwa 400 Diskussionsrunden und Vorträgen mehr als 1.000 Medienexperten und Prominente auf 20 Bühnen des Zentrums "Station Berlin" über die Zukunft des Journalismus, gesellschaftliche Veränderungen durch digitale Trends und über Populismus im Netz. Die diesjährige re:publica steht unter dem Motto "POP". Zu den Hunderten Sprechern gehört auch US-Whistleblowerin Chelsea Manning, die vor einem Jahr aus der US-Militärhaft entlassen worden war. Auf der dreitägigen Veranstaltung und der begleitenden Media Convention werden mehr als 9000 Besucher erwartet.

Kanye West nennt Sklaverei eine "Wahlmöglichkeit" Interview mit Onlineportal TMZ Live sorgt für Empörung Mit einem Kommentar zur Sklaverei hat der schwarze US-Rapper Kanye West Empörung ausgelöst. "Wenn man von über 400 Jahre langer Sklaverei hört: 400 Jahre lang? Das klingt für mich nach eigener Wahl", sagte der 40-Jährige in einem bizarren Interview des Internetportals TMZ.com. An die TMZ-Mitarbeiter gerichtet fragte West: "Spürt Ihr, dass ich frei denke und frei fühle?" Deren Vertreter Van Lathan konterte: "Ich denke eigentlich, dass Du gar nicht denkst." West sei ein privilegierter Künstler, während das Leben vieler anderer in der Gesellschaft bedroht sei. "Wir müssen mit der Ausgrenzung leben, die von 400 Jahren Sklaverei stammen, von der Du unseren Leuten sagst, sie sei unsere Wahl gewesen." Die politische Kommentatorin Symone D. Sanders vom Fernsehsender CNN nannte West eine "gefährliche Karikatur einer 'frei denkenden' schwarzen Person in Amerika". Sie könne nicht glauben, Leuten erklären zu müssen, dass Sklaverei nicht auf freier Wahl beruht habe, twitterte sie.

"Nasser Limes" soll Welterbe werden Projekt steht auf der deutschen Vorschlagsliste Der Niedergermanische Limes zwischen Bad Breisig in Rheinland-Pfalz und dem Seebad Katwijk in den Niederlanden soll Kandidat fürs Weltkulturerbe werden. Dabei geht es um einen etwa 400 Kilometer langen Grenzabschnitt, der dem Verlauf des Rheins zur Römerzeit entspricht. Dieser sogenannte "nasse Limes" endet an Grenzanlagen, die bereits unter Welterbe-Schutz stehen. Im Norden ist es der Hadrianswall in Großbritannien. Im Süden ist es der Obergermanisch-Raetische Limes, der von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz 550 Kilometer lang bis nach Eining in Bayern reicht. Die Römer hatten vor rund 2.000 Jahren die Grenzen ihres Imperiums befestigt und gesichert. Dieser Limes kann eine Mauer, ein Erdwall, ein Graben oder eben auch ein Fluss sein. Die Nominierung für den Niedergermanischen Limes soll 2020 eingereicht werden. Die Niederlande sind federführend. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind angeschlossen.