Caritas-Präsident Peter Neher über seine Reise nach Syrien Vier Tage in Homs und Aleppo

Peter Neher im Gespräch mit Liane von Billerbeck und Hans-Joachim Wiese

Menschen laufen durch die zerstörte Altstadt von Aleppo. (dpa / picture-alliance)

Zerstörte Städte, fehlende Gesundheitsversorgung, traumatisierte Menschen – auf seiner Reise nach Homs und Aleppo hat der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, sich vor Ort ein Bild gemacht.

"Wir können nicht wollen, dass diese Menschen in einen sinnlosen Krieg gezogen werden", sagte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Peter Neher Anfang März und lehnte damit die Forderung nach einer Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien entschieden ab. Seit Kriegsbeginn vor sieben Jahren wurden 400.000 Menschen getötet, zwölf Millionen Syrer befinden sich auf der Flucht. Schätzungen zufolge benötigen rund 13 Millionen Menschen in Syrien humanitäre Hilfe.

Um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, ist Peter Neher in der vergangenen Woche mit einer Delegation von Caritas-Vertretern nach Aleppo und Homs gereist. Von den 20 Millionen Menschen, die vor dem Krieg in Syrien lebten, seien inzwischen sechs Millionen Binnenflüchtlinge, sagte Neher nach seiner Rückkehr bei einer Pressekonferenz. Sie hätten nichts, auch keine Gesundheitsversorgung. Es gebe zwar zum Beispiel in Homs private Krankenhäuser, aber die seien für den normalen Bürger nicht zu bezahlen.

Wir sprechen mit Peter Neher darüber, wie den traumatisierten Menschen geholfen werden kann, mit welchen Schwierigkeiten Hilfsorganisationen kämpfen und was notwendig ist, um das Land wieder aufzubauen.

(mw)