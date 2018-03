Kulturnachrichten

Sonntag, 25. März 2018

Cannes führt Selfie-Verbot auf rotem Teppich ein Vorpremieren für Journalisten werden ebenfalls gekippt Selfie-Verbote auf dem roten Teppich und keine Vorpremieren für Journalisten – mit einer Reihe drastischer Restriktionen will der Leiter des Filmfestivals von Cannes, Thierry Frémaux, wieder für mehr Spannung sorgen. Mit seinem Vorstoß traf er allerdings auf wenig Gegenliebe. Peter Bradshaw, der Filmkritiker des "Guardian" warnte die Festspielleitung, sie werde sich damit Ärger einhandeln. Die Reform werde darauf hinauslaufen, dass Filmagenten einigen Kritikern die Filme im Voraus zeigen würden, erklärte sein Kollege Guy Lodge. Man solle sich stattdessen an der Praxis der Berlinale ein Beispiel nehmen und Kritiken mit Sperrfristen versehen.

Architekt Manfred Prasser gestorben Der gebürtige Chemnitzer schuf den großen Saal im Palast der Republik Manfred Prasser galt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Architekten der DDR. Unter anderem war er beim Bau des Berliner Palastes der Republik für den großen Saal im Innern verantwortlich. Der gebürtige Chemnitzer ist jetzt im Alter von 85 Jahren in Zehlendorf bei Oranienburg gestorben, wie sein Sohn der Deutschen Presse Agentur mitteilte. Über den Palast der Republik sagte Prasser kurz vor dessen Abriss: "Es ist ein Haus, das Menschen gebaut haben und nicht Erich Honecker". Er sei stolz auf seine Arbeit. Prasser war auch am Neubau des Friedrichstadtpalastes und am Bau des Grand Hotels an der Friedrichstraße beteiligt. Auch rund um den Berliner Gendarmenmarkt hinterließ er seine Handschrift und erhielt für seine Projekte mehrere Preise.

Druck auf Facebook wächst Firmen distanzieren sich von sozialem Netzwerk Im Skandal um die Nutzung von Facebook-Daten für den US-Wahlkampf wächst der Druck auf das soziale Netzwerk und die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. Die britische Datenschutzbehörde ICO ließ die Londoner Zentrale des Beratungsunternehmens durchsuchen, das unter Verdacht steht, Millionen US-Amerikaner mit Hilfe unrechtmäßig gesammelter Nutzerdaten gezielt mit verbotener Wahlwerbung für Donald Trump beeinflusst zu haben. Derweil kehren erste Unternehmen Facebook zumindest zeitweise den Rücken - etwa der Elektroauto-Hersteller Tesla und die Raumfahrt-Firma SpaceX. Die Bundesregierung hat die europäische Facebook-Spitze für diesen Montag zum Gespräch gebeten. Die Londoner Behörden ermitteln einem Bericht des "Guardian" zufolge auch in der Frage, ob Cambridge Analytica bei der Volksabstimmung über den Brexit, also den EU-Austritt Großbritanniens, eine Rolle gespielt hat. Im Netzwerk Twitter macht seit Tagen der Hashtag "#deletefacebook" die Runde. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, fordert Konsequenzen. Das Beispiel zeige, "dass der Schutz in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen noch höherer Qualität bedarf", sagte Schönbohm der "Rheinischen Post".

Schriftsteller Philip Kerr gestorben Britischer Krimi- und Jugendbuchautor wurde 62 Jahre alt Der britische Schriftsteller Philip Kerr ist mit 62 Jahren gestorben. Seinen Tod bestätigte seine Ehefrau, die Autorin Jane Thynne. Kerr war in Deutschland vor allem für seine Kriminalromane bekannt. Zweimal wurde er mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, für die Werke "Das Wittgensteinprogramm" und "Game Over". In Berlin ließ er in einer Trilogie den Detektiv Bernie Gunther ermitteln. Mit der Reihe "Die Kinder des Dschinn" verfasste er eine erfolgreiche Fantasy-Reihe für Jugendliche.