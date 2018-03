Cannes führt Selfie-Verbot auf dem roten Teppich ein

Samstag, 24. März 2018

Selfie-Verbote auf dem roten Teppich und keine Vorpremieren für Journalisten – mit einer Reihe drastischer Restriktionen will der Leiter des Filmfestivals von Cannes, Thierry Frémaux, wieder für mehr Spannung sorgen. Mit seinem Vorstoß traf er allerdings auf wenig Gegenliebe. Peter Bradshaw, der Filmkritiker des "Guardian" warnte die Festspielleitung, sie werde sich damit Ärger einhandeln. Die Reform werde darauf hinauslaufen, dass Filmagenten einigen Kritikern die Filme im Voraus zeigen würden, erklärte sein Kollege Guy Lodge. Man solle sich stattdessen an der Praxis der Berlinale ein Beispiel nehmen und Kritiken mit Sperrfristen versehen.

Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller hat mit Unverständnis auf die "Erklärung 2018" reagiert, die von dem Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp und zahlreichen weiteren Intellektuellen und Autoren unterzeichnet wurde. Die Art und Weise, wie diese Erklärung die Schuld an Verunsicherungen und Ängsten den Migranten in die Schuhe schiebe, sei "unterkomplex und einer intellektuellen Auseinandersetzung nicht angemessen", kritisierte die Vorsitzende Eva Leipprand in Berlin. Das Papier reduziere die Debatte auf ein Phänomen, das "nur eine Facette und eher Folge als Auslöser der gesamten Krise" sei, die Migration, kritisierte Leipprand. Migranten zu Sündenböcken zu machen, löse jedoch kein einziges Problem. Es trage im Gegenteil zu weiterer gesellschaftlicher Spaltung bei.

Der Schriftsteller Wolfgang Schlüter (69) erhält für seine Übersetzungen aus dem Englischen den "Johann-Heinrich-Voß-Preis" der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Den "Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland" erhält der spanische Übersetzer Miguel Saenz. Das teilte die Akademie in Darmstadt mit. Die Preise sind mit je 15.000 Euro dotiert. Sie werden im Rahmen der Frühjahrstagung der Akademie für Sprache und Dichtung Ende April in Salamanca verliehen.

Laut Jury versachlicht der Journalist hysterische Debatten

Der Journalist und Autor Christian Bommarius wird mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste (AdK) ausgezeichnet. Der mit 8.000 Euro dotierte Preis wird am kommenden Dienstag im Akademie-Gebäude in Berlin verliehen, teilte die AdK mit. Bommarius versachliche hysterische Debatten aus, hieß es in der Begründung der Jury. Die essayistische Energie von Bommarius richte sich gegen die Verführungskraft einfacher Diagnosen und scheinhafter Grundsatzlösungen sowie gegen jene aggressive Polemik, die den Meinungsstreit bedrohe. Bommarius wurde 1958 in Frankfurt am Main geboren und lebt in Berlin.