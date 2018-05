Kulturnachrichten

Samstag, 12. Mai 2018

Campino für Echo-Auftritt für Verdienstorden vorgeschlagen Campino: "Eher vorsichtig bei Ehrungen" Für seinen Auftritt bei der Echo-Gala ist der Tote-Hosen-Sänger Campino für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden. Der 55-jährige Düsseldorfer reagiert auf die Debatte allerdings eher zurückhaltend: «Ich habe lediglich das in Worte gefasst, was meiner Meinung nach gesagt werden musste», sagte er der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (HAZ/Wochenende). Campino hatte wegen als judenfeindlich kritisierter Textzeilen der Rapper Kollegah und Farid Bang bei der Echo-Gala Mitte April angeprangert, dass eine Grenze überschritten worden sei. Es gab eine breite Debatte, die letztlich dazu führte, dass der Musikpreis abgeschafft wurde. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, schlug Campino daraufhin für das Verdienstkreuz vor. Campino deutete gegenüber der Zeitung die Aussage als «Versuch, Respekt auszudrücken». Der Band habe es viel bedeutet, dass sie 2014 von der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf die Josef-Neuberger-Medaille erhalten hat. «Mit Ehrungen gehen wir aber generell vorsichtig um», sagte Campino.

Trauer um Literaturwissenschaftler Gérard Genette Genette war ein Vordenker der modernen Erzähltheorie Frankreich trauert um einen seiner führenden Literaturwissenschaftler: Gérard Genette. Als ein einflussreicher Vordenker prägte er vor allem die moderne Erzähltheorie. 1967 war er als Professor für französische Literatur an die Sorbonne berufen worden und gehörte wenige Jahre später zu den Gründern der einflussreichen Zeitschrift "Poétique". Anerkannt und weltweit beachtet wurden vor allem Genettes Arbeiten der Textanalyse. Nach Mitteilung der Neuen Zürcher Zeitung ist Genette nun im Alter von 87 Jahren gestorben.

Kunst aus Portigon-Bestand hängt nun in Museen Häuser erhielten Werke als Dauerleihgaben des Landes Nahezu alle Kunstwerke, die das Land NRW von der WestLB-Nachfolgerin Portigon gekauft hat, sind nun als Dauerleihgaben in den Museen des Landes. Der Kunstschatz sei - vor allem mit Blick auf die Schwerpunkte der Museen - auf 42 Häuser verteilt. Das teilte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen mit. Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln etwa kann in seiner Impressionismus-Abteilung nun eine Arbeit von Paul Signac vorweisen. Das Kunstmuseum Bonn, das bereits zahlreiche Bilder von August Macke in der Sammlung hat, bekommt nun auch Mackes "Gartenbild". Das Land hatte 2016 für knapp 30 Millionen Euro den wertvollsten Teil der Portigon-Kunstsammlung mit 277 Werken angekauft.

Schriftstellerin Rosemarie Schuder ist tot Autorin gehörte zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der DDR Die Schriftstellerin Rosemarie Schuder ist tot. Sie starb bereits am 5. Mai im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie die Tageszeitung "Neues deutschland" am Freitag unter Berufung auf ihren Verleger meldete. Schuders Bücher erlebten eine Millionenauflage, darunter ihre Künstler-Romane über Michelangelo und Botticelli. Sie gehörte zu den meist gelesenen und beliebtesten Schriftstellerinnen in der DDR. In ihren letzten Lebensjahren trat Rosemarie Schuder mit Biografien über zu Unrecht vergessene Akteure des 19. Jahrhunderts hervor, so über Bismarcks Gegenspieler und Streiter gegen Antisemitismus Eduard Lasker und Ludwig Bamberger.