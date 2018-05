Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Mai 2018

Cambridge Analytica soll geschlossen werden Firma stand im Mittelpunkt des aktuellen Datenskandals um Facebook Cambridge Analytica, die Firma im Mittelpunkt des aktuellen Datenskandals um Facebook, soll laut einem Medienbericht geschlossen werden. Auch die britische Dachgesellschaft SCL Group mache dicht, sagte SCL-Gründer Nigel Oakes dem "Wall Street Journal". Auslöser sei, dass die Firma Kunden verloren habe und zugleich die Anwaltskosten im Zuge der Ermittlungen zum Datenskandal in die Höhe gingen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen.

Bei dem Facebook-Skandal ging es um das Abschöpfen der Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern, die dann unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein sollen.

Ermittlungen gegen Kollegah und Farid Bang Zwei Strafanzeigen sind gegen die Musiker eingegangen Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung gegen die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang. Das hat Behördensprecher Ralf Herrenbrück auf Anfrage mitgeteilt. Die "Westdeutsche Zeitung" hat darüber berichtet. Es seien zwei Strafanzeigen eingegangen. Nun werden die Liedtexte der Rapper auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüft. Geprüft würden nicht nur die Texte der letzten CD, sondern auch frühere Songs der Gangsta-Rapper. Die Verleihung des Musikpreises Echo an die beiden Rapper hatte für einen Skandal gesorgt, der schließlich zur Abschaffung des Preises führte.

Elmar Altvater gestorben Politikwissenschaftler wurde 79 Jahre alt Der Autor und Politikwissenschaftler Elmar Altvater ist am 1. Mai im Alter von 79 Jahren gestorben, wie sein Verlag mitteilte. Altvater war Professor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und dort auch nach seiner Emeritierung 2004 in Forschung und Lehre aktiv. Außerdem war er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der globalisierungskritischen Organisation attac. In seinen Schriften befasste er sich neben entwicklungspolitischen Fragen vor allen Dingen mit den Auswirkungen des Kapitalismus.

E-Gitarren-Ikone Gibson beantragt Gläubigerschutz Umschuldung scheint letzte Rettung Dem Pionier der elektrischen Gitarre droht der Schlussakkord: Die Kultfirma Gibson kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das Unternehmen mit Sitz in der Country-Hochburg Nashville im US-Bundesstaat Tennessee teilte mit, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes beantragt zu haben. Gibson steht mit rund 500 Millionen Dollar (415,6 Mio Euro) bei Geldgebern in der Kreide. Eine Umschuldung, bei der Firmenchef Henry Juszkiewicz zwar bleiben darf, im Hintergrund aber Hedgefonds-Investoren die Macht übernehmen, ist der letzte Strohhalm. Die Firma, auf deren Gitarren schon Legenden wie Elvis, John Lennon oder Johnny Cash spielten, steckt trotz eines Jahresumsatzes von rund 1,2 Milliarden Dollar in akuter Finanznot.

Neues Online-Portal zum NS-Raubkunstfall Mosse Die Sammlung Mosse gilt als einer der wohl größten Fälle von NS-Raubkunst Kunstfreunde können sich künftig in einer Datenbank über einen der größten Fälle von NS-Raubkunst informieren. Die Initiative zur Erforschung der Kunstsammlung des legendären jüdischen Verlegers Rudolf Mosse schaltete ein Online-Portal mit ihren bisherigen Ergebnissen frei. "Unser Ziel ist es, die Kunstsammlung von Rudolf Mosse zu rekonstruieren und zu recherchieren, wo sich die von den Nationalsozialisten entzogenen Werke gegenwärtig befinden", sagte Koordinatorin Meike Hoffmann von der Mosse Art Research Initiative. In dem Projekt arbeiten erstmals deutsche Institutionen mit den Nachfahren der einstigen Nazi-Opfer zusammen. Die Sammlung Mosse gilt mit ihren Tausenden Bildern, Skulpturen, Objekten, Büchern und Antiquitäten als einer der wohl größten Fälle von NS-Raubkunst.

Macelaru wird Dirigent des WDR-Sinfonieorchesters Macelaru übernimmt den Posten von Jukka-Pekka Saraste Der neue Chefdirigent des WDR-Sinfonieorchesters heißt Cristian Macelaru. Der 38-Jährige wird mit Beginn der Spielzeit 2019/2020 den Posten von Jukka-Pekka Saraste übernehmen, wie der WDR mitteilte. "Mit Cristian Macelaru ist es uns gelungen, einen herausragenden und weltweit sehr gefragten Dirigenten zu gewinnen", erklärte Intendant Tom Buhrow. Macelaru begann seine musikalische Karriere als Geiger. Als Dirigent gab er 2010 an der Houston Grand Opera sein Debüt. Sowohl in den USA als auch in Europa hat er mittlerweile bei bedeutenden Orchestern am Pult gestanden.