Bürgerkriegsflüchtlinge in Baden-Württemberg Von Syrien nach Sickenhausen

Von Uschi Götz

Eine syrische Familie am Grenzzaun zum Nachbarland Türkei (picture-alliance / dpa/Uygar Onder Simsek)

Sie ist geflohen, nachdem ihr Bruder von IS-Terroristen ermordet wurde. Eine junge Frau aus Syrien, die mit ihrer Familie, Mann und vier Kindern nach dreijähriger Flucht nach Deutschland kam. Für ihre Geschichte wählte sie den Namen Felek.

Vor 70 Jahren kamen ostpreußische Flüchtlinge in dem baden-württembergischen Ort Sickenhausen, nahe Reutlingen an. Es waren Witwen mit ihren Kindern. Unter den Flüchtlingen war auch eine damals 20-Jährige junge Frau. Die Frau blieb in Baden-Württemberg und gründete mit einem Schwaben eine Familie. Ihre jüngste Tochter ist unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz.

Fluchtgeschichten, die sich auf traurige Weise gleichen

Als sie sich auf die Spurensuche nach der Vergangenheit ihrer Mutter macht, trifft sie in Sickenhausen auf eben angekommene Flüchtlinge. Sie trifft eine junge Frau, die eine mehrjährige Flucht aus Syrien hinter sich hat. Mehrfach unterhalten sich die beiden. Am Ende steht ein Geschichte, die der Fluchtgeschichte ihrer Mutter auf traurige Weise gleicht. Heute die Geschichte von Felek Omar:

Felek Omar ist bereit ihre Geschichte, ihre Fluchtgeschichte, zu erzählen, allerdings wählt sie dafür einen anderen Namen. Felek möchte sie hier heißen, was im Türkischen Schicksal bedeutet. Die Frau kommt aus Syrien, doch ihre Flucht führte sie quer durch die Türkei.