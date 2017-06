Kulturnachrichten

Dienstag, 13. Juni 2017

Bühnenkünstlerin Rosalie ist tot Sie starb nach kurzer Krankheit mit 64 Jahren in Stuttgart Als Gudrun Müller wurde sie 1953 im baden-württembergischen Gemmrigheim geboren. Bekannt machte sie sich mit dem Künstlernamen Rosalie und mit Lichtleitfasern, die sie erstmals auf einer Bühne einsetzte. Für ihr künstlerisches Gesamtwerk erhielt sie dafür 2008 den Europäischen Kulturpreis und stellte auf der Biennale in Venedig aus. Nach dem Studium von Malerei, Grafik und Plastisches Arbeiten an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, war Rosalie seit 1979 freischaffende Künstlerin. Sie entwarf experimentelle Raum- und Figurenkonzepte und war als Malerin, Installationskünstlerin und Bildhauerin tätig, arbeitete für Oper, Schauspiel, Ballett und Film. „Verklärte Nacht“, „Pierrot lunaire“ und „Helios –La Nube Luminosa“ heißen ihre bekanntesten Arbeiten. Seit 1995 lehrte Rosalie mit dem eigens für sie geschaffenen Lehrstuhl an der Hochschule für Gestaltung Offenbach Bühnen- und Kostümbild. 2013 hatte sie den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Börsenverein gibt Friedenspreisträger 2017 bekannt Auszeichnung gehört zu den renommiertesten Kulturpreisen des Landes. Am Mittag gibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Auftakt der Buchtage Berlin den Namens des diesjährigen Preisträgers bekannt. Mit dem Preis werden seit 1950 Schriftsteller, Philosophen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland geehrt. Die mit 25.000 Euro verbundene Auszeichnung geht dem Statut zufolge an Persönlichkeiten, "die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen" haben. Der Preis wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt die Publizistin Carolin Emcke die Auszeichnung.

Start der Hamburger Privattheatertage mit britischem Stück Sechste Ausgabe des Festivals beginnt am Abend Im Altonaer Theater wird Mike Bartletts Stück "King Charles III." von der Bremer Shakespeare Company aufgeführt. Bis zum 24. Juni bewerben sich in neun Hamburger Spielstätten zwölf kleinere Bühnen aus der gesamten Republik um die undotierten Monica-Bleibtreu-Preise. Eine Fachjury hatte ihre Produktionen in den Sparten Zeitgenössisches Drama, Moderner Klassiker und Komödie ausgewählt. Die vom Bund geförderte Leistungsschau endet am 25. Juni mit einer Gala samt Preisverleihung in den Kammerspielen.