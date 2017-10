Büchner-Preisträger 2017 Jan Wagner "Das magische Tun der Lyrik"

Moderation: Jörg Magenau

Der Schriftsteller Jan Wagner (imago / STAR-MEDIA)

Gleich drei Bücher von ihm sind in diesem Jahr erschienen: Jan Wagner ist der Träger des Georg-Büchner-Preises 2017. Jörg Magenau im Gespräch mit dem Dichter, Herausgeber und Übersetzer, dem die Auszeichnung am Samstag in Darmstadt verliehen wird.

Er ist der neue Büchner-Preisträger: der Dichter, Herausgeber und Übersetzer Jan Wagner. Wagner hat dazu beigetragen, dass die Lyrik ein viel größeres Publikum gefunden hat, als das für dieses Genre üblich ist. Was auch damit zusammenhängt, dass er 2015 für seinen Gedichtband "Regentonnenvariationen" den Preis der Leipziger Buchmesse bekam und das Buch sogar auf den Bestsellerlisten stand.



In diesem Jahr sind gleich drei Bücher von ihm erschienen: der Gedichtband "Selbstporträt mit Bienenschwarm", ein Buch mit Vorträgen und Essays über Lyrik und eine Anthologie über Minnesang, die er mit herausgegeben hat. Ein Gespräch mit dem Büchnerpreisträger Jan Wagner.