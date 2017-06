Buchempfehlungen Juni 2017 Die Geheimnisse von Familienbanden und Genetik

"Das Gen" ist eine unserer Empfehlungen für Juni. (Buchcover: S. Fischer Verlag, Hintergrund: imago/Science Photo Library)

Pulitzer-Preisträger Siddhartha Mukherjee hat das wunderbare Wissenschaftsepos "Das Gen" geschrieben. Das Kinderbuch "Ist Ida da?" erzählt eine zauberhafte Geschichte über die Sehnsucht und das Warten. Ein Motelbesitzer beobachtet in "Der Voyeur" seine Gäste durch ein Guckloch.

Siddhartha Mukherjee: Das Gen - Eine sehr persönliche Geschichte

Übersetzt von Ulrike Bischoff

S. Fischer/Frankfurt a.M. 2017

768 Seiten, 26 Euro

Klug und phantasievoll verwebt der Pulitzer-Preisträger Siddhartha Mukherjee seine Familiengeschichte mit der Geschichte der Genetik – und öffnet so die Tür zum Allerheiligsten der Biologie: Wie kann es sein, dass Chemie das Leben kontrolliert und das Leben doch so viel mehr ist als Chemie? Ein wunderbares Wissenschaftsepos.

Buchcover "Der erste Stein" von Carsten Jensen und die Provinz Kandahar in Afghanistan. (Albrecht Knaus Verlag/imago/Kyodo News)

Carsten Jensen: Der erste Stein

Übersetzt von Ulrich Sonnenberg

Knaus/München 2017

638 Seiten, 26 Euro

Dänische Nato-Truppen in Afghanistan: Langeweile, Patrouillen, vereinzelte Gefechte. Dann gerät die Einheit in einen Hinterhalt. Plötzlich geht es um alles, um Verrat und Loyalität, Barbarei und Zivilisation, Tradition und Moderne. Ein großer Roman über den Krieg – und darüber, was er mit den Menschen macht.

Cover "Ist Ida da?" von Antonie Schneider und Julie Völk (Mixtvision/ imago /Deutschlandradio)

Antonie Schneider/Julie Völk: Ist Ida da?

Mixtvision/München 2017

32 Seiten, 14,90 Euro

Die Bäume blühen, das Gras ist sattgrün, und überall liegt fantastisches Spielzeug. Doch auf der Wiese herrscht Trübsinn. Denn: Ohne Ida ist alles nichts! Eine zauberhafte Geschichte über die Sehnsucht und das Warten. Gezeichnet in zarten, detailreichen Bildern: geknickte Ohren, leere Blicke, aufgestellte Lauscher. Ein tolles Buch!

Cover von "Ein Mann, der fällt" von Ulrike Edschmid vor einer Wohnung mit Kartons, Leiter und Fartopf (Suhrkamp / imago/RelaXimages / Collage: Deutschlandradio)

Ulrike Edschmid: Ein Mann, der fällt

Suhrkamp/Berlin 2017

187 Seiten, 20 Euro

Ein Mann stürzt beim Renovieren von der Leiter und verletzt sich schwer. Diagnose: Querschnittslähmung. Was jetzt? Ulrike Edschmid verfolgt aus unmittelbarer Nähe, wie ihr Protagonist darum kämpft, die Kontrolle über seinen Körper zurückzugewinnen. Eine literarische Fallstudie, intim, nüchtern und messerscharf beobachtet.

Gay Talese: Der Voyeur

Übersetzt von Alexander Weber

Tempo/Hamburg 2017, 224 Seiten, 20 Euro

Jahrelang beobachtete der Motelbesitzer Gerald Foos seine Gäste in ihren Zimmern durch Gucklöcher beim Sex, unbemerkt und systematisch. Starreporter Gay Talese gibt uns Foos' Tagebuch nun zu lesen. Wie verschränken sich Macht und Ohnmacht im Voyeurismus? Ein tiefer Einblick in die menschliche Existenz. Nackt und unverstellt.

Die Buchempfehlungen Juni 2017 als PDF-Dokument