Buchautor Zeyringer fordert TV-Boykott der Fußball-WM

Montag, 11. Juni 2018

Ein US-Forscherteam von der University of Arizona die Masse der Milchstraße errechnet. Die Astronomen hatten nach einem Weg gesucht, die Gesamtmasse der Milchstraße und anderer Galaxien möglichst exakt zu bestimmen. Dabei gehe es nicht bloß um die Sterne in einer Galaxie, die nur etwa 15 Prozent der Masse der Milchstraße ausmachen, wie die University of Arizona erläutert. Rund 85 Prozent sind sogenannte Dunkle Materie. Sie ist nicht sichtbar und wurde noch nie direkt beobachtet. Forscher wissen jedoch, dass sie da ist, denn sie macht sich über ihre Schwerkraft bemerkbar. Die US-amerikanischen Astronomen maßen nun den sogenannten Drehimpuls von 9 der rund 50 Satellitengalaxien unserer Milchstraße. Die Forscher kombinierten ihre Messungen mit einem umfangreichen Computermodell und konnten auf diese Weise die Schwerkraftwirkung - und damit die Masse - unserer Heimatgalaxie besonders gut bestimmen. So haben die Astronomen die Gesamtmasse der Milchstraße auf 960 Milliarden Mal die Masse unserer Sonne bestimmt. Frühere Untersuchungen waren zu Werten zwischen 700 Milliarden und 2 Billionen Sonnenmassen gekommen, wie die Universität erläutert.

Von 1968 bis 1972 war er Mitglied der legendären Britischen Band

Der frühere Gitarist der Band Fleetwood Mac, Danny Kirwan, ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 68 Jahren in London, wie Mick Fleetwood, einer der Gründer der Band, auf Facebook mitteilte. Mick Fleetwood war es gewesen, der den 18jährigen Kirwan im August 1968 in die Band holte, der damals auch John McVie, Peter Green und Jeremy Spencer angehörten. Seine Liebe zum Blues habe dazugeführt, dass er gefragt wurde, Teil von Fleetwood Mac zu werden, so Fleetwood. Seinen ersten Auftritt hatte er in dem Hit "Albatross". In der Zeit von 1968 bis 1972 sang und spielte Kirwan auf 5 Alben der Band mit. Er war auch als Songschreiber tätig. 1972 flog er unter anderem wegen Alkoholproblemen aus der Band. Kirwan war außerdem unter den Bandmitgliedern, die 1998 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.