Ein Stück Holz, das oben kreischt und unten brummt: So beschrieb der tschechische Komponist Antonín Dvořák einmal abfällig das Violoncello. Und doch spielt es in seinem berühmten Konzert in h-Moll die Hauptrolle. Die Cellistin Alisa Weilerstein wird es am Donnerstag in Berlin spielen.Mehr