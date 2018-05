Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Mai 2018

Bremen will Nama-Gebeine an Namibia zurückgeben Senat folgt damit namibischem Rückgabegesuch Die Stadt Bremen will zwei Nama-Schädel aus der Sammlung des Übersee-Museums an Namibia zurückgeben. Der Senat stimmte einem entsprechenden Ersuchen der Republik Namibia zu. Der Zeitpunkt der Übergabe stehe noch nicht fest. Die Republik Namibia war mit zwei Rückgabegesuchen an das Übersee-Museum herangetreten. Die Rückgabe könnte laut Senat im Rahmen einer zentralen Feier erfolgen. Die Republik Namibia plane derzeit eine Übergabezeremonie für aus der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführende Gebeine in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und der evangelischen Kirche in Berlin. Zwischen Deutschland und Namibia läuft seit rund vier Jahren ein Dialog auf Regierungsebene zur Aufarbeitung der Geschehnisse. Vor einem New Yorker Bezirksgericht ist zudem seit einem Jahr eine Klage von Vertretern der Herero und Nama gegen die Bundesrepublik anhängig. Darin fordern sie, an diesen Verhandlungen beteiligt zu werden. Zudem verlangen sie Reparationszahlungen.

Monopolkommission gegen Buchpreisbindung Kulturstaatsministerin Grütters reagiert empört Die Monopolkommission empfiehlt die Abschaffung der Buchpreisbindung. Die Preisbindung für Bücher sei ein schwerwiegender Markteingriff, dem ein nicht klar definiertes Schutzziel gegenüberstehe, heißt es in einer Mitteilung zu einem veröffentlichten Sondergutachten der Kommission. Es sei fraglich, ob die Buchpreisbindung einen "kulturpolitischen Mehrwert" schaffe, der den Markteingriff rechtfertige. Kulturstaatsministerin Monika Grütters reagierte empört. "Die Empfehlung der Monopolkommission macht mich fassungslos", sagte Grütters laut Mitteilung. Sie unterhöhle die jahrelangen Bemühungen der Bundesregierung, den unabhängigen Buchhandel und die Verlage als Garanten der literarischen Vielfalt zu schützen. Sie werde sich weiterhin mit aller Kraft für den Erhalt der Buchpreisbindung einsetzen, sagte die Politikerin. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem Union und SPD der Preisbindung eine unverzichtbare Rolle für die Vielfalt des deutschen Buchmarktes zugesprochen hätten.

Preis der Initiative Kulturelle Integration vergeben Sieger der Mitmachaktion "Gib mir ein Zeichen" ist der Entwurf von Dorothee Hermann Die Initiative Kulturelle Integration hat die Ulmerin Dorothee Hermann für ihren Entwurf bei der Mitmachaktion "Gib mir ein Zeichen" ausgezeichnet. Insgesamt waren insgesamt 780 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Ein Pluszeichen in einem Kreis, alles kunterbunt gestreift - dieses Symbol soll künftig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft stehen. Auf Vorschlag des Deutschen Kulturrats hatten sich im vergangenen Jahr 28 Vertreter aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu der Initiative Kulturelle Integration zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Zusammenhalt in Vielfalt" legten sie fünfzehn Thesen vor, die um Toleranz, Solidarität und Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft werben. Möglichst viele Menschen sollen das jetzt ausgezeichnete Symbol als gemeinsames Zeichen nutzen - auf T-Shirts, Papier oder Taschen gedruckt. Es kann auf der Seite des Kulturrats heruntergeladen werden.

Bildhauer Gerhard Thieme mit 90 Jahren gestorben Mehr als 50 Totenmasken in seinem Werk Einst nahm er Bertolt Brecht die Totenmaske ab: Der Bildhauer Gerhard Thieme ist mit 90 Jahren in Berlin gestorben. Vor allem in Berlin hinterlässt er zahlreiche Brunnen und Skulpturen. 1928 im sächsischen Rüsdorf geboren, war Thieme mit der Erzgebirgischen Tradition des Holzschnitzens aufgewachsen. Er studierte Kunst zunächst in Dresden, später in Berlin-Weißensee. Zusammen mit seinem Mentor Fritz Cremer nahm er 1956 dem berühmten Dramatiker Bertolt Brecht in dessen Sterbezimmer die Totenmaske ab. Insgesamt gehören zu Thiemes Werk mehr als 50 Totenmasken - unter anderem von DDR-Staatsrat Walter Ulbricht, von Komponist Hanns Eisler sowie von der Tänzerin Gret Palucca.

Erstes Großobjekt im Humboldt Forum angekommen Extra große Öffnungen in den Wänden für Südseeboot freigelassen Als erstes Ausstellungsobjekt ist ein weltweit einzigartiges Südseeboot in das Humboldt Forum im Berliner Schloss eingezogen. Eine eigens eingebaute Hebeanlage hievte die 16 Meter lange Holzkiste mit der wertvollen Fracht von der Eingangshalle in den Ausstellungssaal im ersten Stock. Dort waren extra zwei große Öffnungen in den Wänden freigelassen worden, um die Großobjekte aus dem Ethnologischen Museum einbringen zu können. Das Humboldt Forum direkt gegenüber der Museumsinsel soll von 2019 an ein großes Museums- und Kulturzentrum werden. Ausstellungsschwerpunkte sind die Sammlungen des Ethnologischen und das Asiatischen Museums.

"Mahnmal der grauen Busse" in Hadamar eingeweiht Denkmal für Euthanasieopfer könnte dauerhaft bleiben In der hessischen Stadt Hadamar könnte das "Mahnmal der Grauen Busse" möglicherweise für immer bleiben. Bei der Einweihung des Mahnmals für die Opfer der NS-Euthanasieanstalt stellte der Hadamarer Stadtverordnetenvorsteher Michael Lassmann die Möglichkeit in Aussicht, das Mahnmal für immer zentral im Ort zu belassen: "Das muss natürlich dann diskutiert werden, aber ich bin guter Dinge, dass es von der Bevölkerung gut angenommen wird und dann sollten wir das Ohr auch an den Bürgerinnen und Bürgern haben und wenn da auch eine Bereitschaft besteht, so was zu machen. Ich bin da offen, ich denke, es wäre eine wichtige Überlegung." Ab 1941 hatten die Nationalsozialisten in der psychiatrischen Anstalt bei Hadamar 15.000 Menschen ermordet. Auf ihrem Weg dorthin waren die Menschen in grauen Bussen durch die Stadt gefahren worden.

Marbach kauft den Nachlass von Bernard von Brentano Archiv umfasst Romanentwürfe, Theaterstücke, Korrespondenzen Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat den Nachlass des Schriftstellers Bernard von Brentano gekauft. Das Archiv umfasst Manuskripte zu Romanen, Erzählungen, Theaterstücke, Essays und Kritiken. Zum Bestand gehören auch Korrespondenzen mit Zeitgenossen wie Theodor W. Adorno, Gottfried Benn und Marie Luise Kaschnitz. Brentanos 1932 erschienenes Buch "Beginn der Barbarei in Deutschland", in dem er sich gegen den Nationalsozialismus wandte, wurde später verboten. 1933 ging er mit seiner Frau ins Exil in die Schweiz. Dort schrieb er den größten Teil seines literarischen Werks, darunter sein Hauptwerk "Theodor Chindler". Brentano starb 1964.

Klee-Schau in Münchner Pinakothek wird verlängert Bereits 70.000 Besucher Die Ausstellung "Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses" in München haben seit März bereits 70.000 Besucher gesehen. Grund für die Pinakothek der Moderne, die Schau bis 17. Juni zu verlängern. Von dem umfangreich bebilderten Katalog, der bereits jetzt als neues Standardwerk gehandelt wird, sind nur noch Restexemplare im Museumsshop erhältlich. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung über Klee (1879-1940) stehen seine produktive Bauhaus-Zeit sowie die Konflikte der Moderne in den 1920er-Jahren. Dafür gelang es, aus bedeutenden Sammlungen 130 Leihgaben zu erhalten, darunter selten oder seit Jahrzehnten nicht in Deutschland gezeigte Werke Klees.

Winckelmann-Jubiläum ohne Museum Umbaumaßnahmen dauern bis September Im Jubiläumsjahr zu Ehren des Gelehrten Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) bleibt das Museum in seinem Geburtsort Stendal definitiv geschlossen. Wie die Winckelmann-Gesellschaft auf ihrer Homepage mitteilt, dauern die Umbaumaßnahmen voraussichtlich bis September an. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für den 26. Mai geplant. Winckelmann gilt als Wegbereiter des Klassizismus und Gründervater der modernen Archäologie. Am 8. Juni jährt sich sein Todestag zum 250. Mal.