Alle Welt redet über den Skandal rund um Cambridge Analytica und Facebook, aber wie konnten wir als Gesellschaft es überhaupt so weit kommen? Lassen sich Facebook und andere Plattformen überhaupt noch kontrollieren? Und: Bedeutet die EU-Datenschutzverordnung das Ende der Blockchain? In der Netzkultur gibt es die Kritik zum Podcast “Today, Explained”.

Cambridge Analytica und Facebooks Daten

Während die gesamte Welt auf Cambridge Analytica schaut, richten wir den Blick auf die Facebooks. Wer kontrolliert eigentlich Facebook? Und unterscheidet sich der europäische vom amerikanischen Blick auf das Unternehmen? Thomas Reintjes liefert uns den Blick auf die Diskussion in den USA. Mit Constanze Kurz sprechen wir hierbei über den aktuellen Stand der Plattform-Diskussion.

Der Einfluss der EU-Datenschutzverordnung (DSVGO) auf die Blockchain

Im Mai tritt die neue EU-DSVGO in Kraft. Zentrale Punkte könnten mit der Blockchaintechnologie kollidieren. Vor allem, falls in einer Blockchain persönliche Daten gespeichert sind, was beim Kauf von Bitcoins häufig der Fall ist. Ist die Blockchain in Gefahr? Unsere Kollegin Pia Rauschenberger hat sich dazu in Brüssel umgehört.

Podcastkritik "Today, Explained"

Der Podcast "Today, Explained" von vox.com versucht die großen Themen unserer Zeit zu erklären. Sei es zu den Ermittlungen von Robert Mueller, dem Skandal um Cambridge Analytica oder auch den Importzöllen. Das alles soll aber nicht nur informativ, sondern vor allem unterhaltsam sein. Sandro Schröder hat sich den Podcast angehört und sagt, ob es den Machern gelingt oder ob sie nicht doch am großen Platzhirsch "The Daily" der NY Times scheitern.

