Kulturnachrichten

Sonntag, 4. Juni 2017

Bredekamp: "Protest wird es so oder so geben" Debatte über Kuppelkreuz auf Berliner Stadtschloss geht weiter Der Intendant des Berliner Humboldt-Forums, der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, verteidigte in der "Welt am Sonntag" das geplante Kreuz: "Das Kreuz ist natürlich ein christliches Zeichen. Aber es symbolisiert ein Verständnis von Christentum, ein Bündnis zwischen Thron und Altar, das vergangen ist." Es repräsentiere somit etwas, das es nicht mehr gebe: "Es ist der aufgerichtete Zweifel an sich selbst." Bredekamp betonte weiter, die Auseinandersetzung um das Kreuz sei im Grunde nicht lösbar. Er habe viele Mails bekommen, in denen "die überwiegende Mehrheit (...) sinngemäß besagte: Wenn ihr das Kreuz nicht baut, seid ihr ein leise knackendes Rädchen der Kulturmaschine namens 'Unterwerfung', wie Michel Houllebecq das in seinem Roman beschrieben hat." Egal, ob das Kreuz nun gebaut werde oder nicht, Protest werde es so oder so geben, so Bredekamp: "Jede Lösung wird Gegenreaktionen hervorrufen, unausweichlich." In der Debatte um die geplante Kuppelrekonstruktion fordern der Senat sowie Politiker von Linkspartei und Grünen, dass entgegen der ursprünglichen Pläne kein Kreuz auf der Kuppel errichtet werden soll. Andernfalls sei die weltanschauliche Neutralität des Humboldt-Forums, das in das Stadtschloss einziehen soll, in Gefahr. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, betonte, durch das Kreuz empfinde er als Muslim "kein Gefühl des Störens".

Anne Lepper ist Dramatikerin des Jahres Jury ehrt die Autorin für ihr Stück "Mädchen in Not" Der renommierte Mülheimer Dramatikerpreis geht in diesem Jahr an Anne Lepper. Eine fünfköpfige Jury wählte die aus Essen stammende Autorin in einer öffentlichen Debatte für ihr Stück "Mädchen in Not" . Das Stück handelt von einer jungen Frau, die genug hat vom Patriarchat und ihr Leben mit einer männlichen Sexpuppe verbringen will. Die 1978 geborene Lepper ist nach Ansicht der Jury "eine wirkliche Entdeckung", die komisch und zugleich abgründig die Geschichte einer versuchten Emanzipation in eine comic-hafte und zwanghafte Welt verlege. Der mit 15.000 Euro dotierte Mülheimer Dramatikerpreis ist eine der begehrtesten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum und wird am 18. Juni verliehen.

Musikalischer Protest gegen die "Mauern dieser Welt" Festival an der Grenze zwischen Mexiko und den USA Mit einem Konzert am Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA haben zahlreiche einheimische Künstler sowie Musiker aus Deutschland und den USA gegen Abgrenzung und Nationalismus protestiert. Zu Beginn des Festivals in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana spielte das Jugendorchester Sinfonia Juvenil. Später sollten unter anderen die Maya-Sängerin Sara Curruchich aus Guatemala, die Jazz-Sängerin Coral MacFarland sowie die Dresdner Sinfoniker auftreten, die das Festival unter dem Motto "Tear Down This Wall" initiiert hatten. Orchester-Intendant Markus Rindt sagte im Deutschlandfunk Kultur, der künstlerische Protest beschränke sich nicht auf die Mauerbaupläne von US-Präsident Trump, sondern richte sich generell gegen "die Mauern dieser Welt". Als Beispiel verwies er auf den türkischen Präsidenten Erdogan, der angekündigt hatte, eine Mauer zum Irak zu errichten. Die Liste sei unglaublich lang, klagte Rindt.

Nietzsche-Preis für Wolfram Groddeck Literaturwissenschaftler für sein Lebenswerk geehrt Groddeck (68) habe sich auf seinen Forschungsfeldern in ganz herausragender Weise um die interpretatorische und editorische Erschließung der Werke Nietzsches verdient gemacht, teilte die Nietzsche-Gesellschaft in Naumburg mit. Die Auszeichnung soll ihm am 25. August im schweizerischen Basel überreicht werden. Die Ehrung mit 15.000 Euro ist einer der höchstdotierten Preise für essayistische und philosophische Werke. Groddeck studierte an den Universitäten Basel und Berlin Germanistik, Philosophie und Musikwissenschaft. Nach der Habilitation 1986 war er von 1993 bis 2006 Extraordinarius für Editionswissenschaft, Textkritik und Rhetorik an der Universität Basel, anschließend von 2006 bis 2014 Ordinarius für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich. Seit 2008 ist er Mitherausgeber der Kritischen Robert-Walser-Ausgabe.

NGOs fordern besseren Schutz des Welterbes Immer mehr Stätten des Weltkultur- und Weltnaturerbes bedroht Einen besseren Schutz von Stätten des Weltkultur- und des Weltnaturerbes fordern Nichtregierungsorganisationen, die sich im Verein "World Heritage Watch" zusammengeschlossen haben. Aus Anlass des internationalen Welterbetages, der heute begangen wird, präsentierte der 2014 gegründete Verein erstmals einen Bericht mit mehr als 30 besonders bedrohten Welterbestätten. Immer mehr der über 1.000 in den Welterbelisten der UNESCO eingetragenen Stätten seien durch Klimawandel, bewaffnete Konflikte, Raubbau, Bausünden oder Massentourismus bedroht, sagte der Vereinsvorsitzende Stephan Dömpke am Freitag in Berlin. Er warf Regierungen und Behörden vor, zahlreiche Welterbestätten aus politischen oder wirtschaftlichen Interessen nicht ausreichend zu schützen. "Die Loreley, ein Herzstück Deutschlands, der Ort einer der anrührendsten, bis heute lebendigen Legenden, wird dem Profit geopfert - das wollen wir nicht hinnehmen", erklärte er. Die Unesco habe bei insgesamt mehr als 1.000 Welterbestätten nicht ausreichend Kapazitäten, um sie wirksam zu schützen. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen sei auf die aktive Beteiligung der Menschen vor Ort angewiesen. Der Bericht soll den Delegierten des UN-Welterbekomitees vorgelegt werden, die sich in einem Monat im polnischen Krakau zu ihrer nächsten Sitzung treffen.