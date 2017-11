Mittwoch, 1. November 2017

Böhmer: Unesco muss besser geführt werden

Staatsministerin fordert Effektivität, Transparenz und Tempo

In der Debatte um die Reform der krisengeschüttelten Unesco fordert Deutschland mehr Effektivität, Transparenz und Tempo beim Management der UN-Kulturorganisation. Das sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer, am Rande der Generaldebatte der Unesco-Generalkonferenz in Paris. Die Unesco befinde sich kurz vor dem Wechsel im Amt der Generaldirektorin im Umbruch. Der Unesco-Exekutivrat hatte im vergangenen Monat die frühere französische Kulturministerin Audrey Azoulay als Nachfolgerin der bisherigen Unesco-Chefin Irina Bokowa aus Bulgarien nominiert. Azoulay braucht noch die Zustimmung der Unesco-Generalkonferenz am 10. November. Die UN-Organisation war in schwere Turbulenzen geraten, da die USA und Israel ihren Austritt angekündigt hatten. Böhmer sagte dazu, in der Unesco würden zuverlässige Partner wie die USA und Israel gebraucht.