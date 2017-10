Blueslegende Fats Domino ist tot

Der Musiker Fats Domino, hier ein Archivbild von Mai 2009 aus New Orleans. (imago / ZUMA Press)

Der legendäre Rock'n'Roll- und Bluessänger Fats Domino, der mit Hits wie "Blueberry Hill" und "Ain't That a Shame" Millionen Fans erreichte, ist gestorben.

Fats Domino ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das bestätigte der zuständige Gerichtsmediziner im Bezirk Jefferson Parish im US-Bundesstaat Louisiana der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Zusammen mit Little Richard und Chuck Berry gehörte er zu den einflussreichtsen Musikern in der Frühphase des Rock'n'Roll. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in den 1950er-Jahren mit Hits wie "Ain’t that a shame", "Blueberry Hill" und "I'm Walkin'". Domino wurde 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame und 2003 in die Blues Hall of Fame aufgenommen.

Programmtipp: Hören Sie in unserer Sendung "Fazit" ab 23.05 Uhr mehr zum Tod von Fats Domino.