Bindung Ob sich das Herz zum Herzen findet?

Moderation: Matthias Hanselmann

Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. (Heimplatz/unsplash.com)

"Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, der Wahn ist kurz, die Reu ist lang." Friedrich Schiller hat beschrieben, wie viel Verantwortung Bindung mit sich bringen kann. Um das Thema Bindung geht es in der heutigen Sendung.

Wie immer nehmen wir das Motto der Sendung nicht unbedingt wörtlich. Wir sinnieren über Bindung, gebunden, zusammenhängen, einbinden, Bindungstheorie, Buchbindung, Trennung, Loslassen und mehr.

Und wie immer haben wir dazu jede Menge Songs aus verschiedenen Genres gefunden. Jeder erzählt eine ganz eigene Geschichte.

Da wäre zum Beispiel Serge Gainsbourg, der singt: "Je suis venu te dire que je m'en vais". Ich bin gekommen, dir zusagen, dass ich gehe. Bindung beendet, aufgehoben. Oder Jochen Distelmeyer, ehemals Kopf von Blumfeld, der sich nicht sicher ist: "Bleiben oder gehen". Oder die Beatles, die über einen Taschenbuchautor singen, der einen Job sucht. Ob sein Werk nun gebunden wird oder nicht: "Paperback Writer".

Die Band Dawn hatte 1973 einen großen Hit in den USA mit einem Song, in dem es um einen Strafgefangenen geht, der demnächst aus dem Knast kommt. Er schreibt seiner Liebsten nach Hause, sie solle doch ein gelbes Band um die alte Eiche in der Stadt binden, damit er schon vom Bus aus sehen kann, ob sie ihn noch immer liebt. Wenn nicht, dann würde er gar nicht erst aussteigen und gleich weiterfahren.

Bei seiner Ankunft sieht er den Baum- von hundert gelben Schleifen bedeckt. Das Lied heist "Tie a yellow ribbon round the old oak tree". Rührend, oder? Zwei, drei Rätselfragen wird es auch wieder geben, natürlich zum Thema.

Viel Spaß an diesem letzten Tag der Buchmesse beim "Sonntagmorgen" vom Deutschlandfunk Kultur.

