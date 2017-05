Kulturnachrichten

Dienstag, 30. Mai 2017

Bibliothekartag fordert zeitgemäßes Urheberrecht Abhängigkeit von großen Verlagen beklagt Der Deutsche Bibliothekartag fordert, dass der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode ein neues und zeitgemäßes Urheberrechts für die Wissenschaft verabschiedet. Man erwarte von dem im April beschlossenen Gesetzentwurf zur Reform des Urheberrechts klare und verständliche Regelungen, die in der Praxis umsetzbar seien, betonten der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) und der Berufsverband Information und Bibliothek (BIB) zum Auftakt des von ihnen veranstalteten Bibliothekartages. Sie beklagten einen enormen Druck auf die Bibliotheken. Viele gäben bereits jetzt das meiste Geld für Lizenzen großer internationaler Verlage aus. Die Abhängigkeit werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die Nutzung von Scans aus gedruckten Büchern und vertragliche Regelungen bei der Fernleihe unklar seien. Gedruckte Bücher seien wichtige Quellen für die Wissenschaft. Ihre Nutzung müsse durch das Urheberrecht praktikabel geregelt werden.

Katholische Uni zeigt Sammlung früher Schallplatten Ausstellung mit 31 Raritäten der Tonkunst Eine aktuelle Ausstellung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zeigt die wohl weltgrößte Sammlung von Schallplatten aus der Frühphase dieser Tonträger. Die Schau versammelt 31 Raritäten aus den Jahren 1890 bis 1893.

Die Tonträger sind Arbeiten des in Hannover geborenen Emil Berliners (1851-1929). Er wanderte 1870 in die USA aus und machte sich dort als Tüftler einen Namen. Dabei wurde er zum Erfinder von Schallplatte und Grammophon. Bei seinen in Eichstätt ausgestellten Werken handelt es sich um einseitig bespielte Platten aus Hartgummi, die eine Abspielzeit von etwa einer Minute haben. Die Exponate stammen ursprünglich aus dem Eichstätter Priesterseminar und wurden 1983 in den Bestand der Staats- und Seminarbibliothek der Universität übernommen.

Verloren geglaubte Fayence-Stele aufgetaucht Rückgabe an das Ägyptische Museum in Berlin Ein gut 3000 Jahre altes Fragment einer ägyptischen Fayence-Stele soll wieder aufgetaucht sein, berichtet die Kunstzeitschrift "Weltkunst". Das Relief aus dem Ägyptischen Museum Berlin galt seit 1945 als im Krieg verschollen. Nun sei das Fragment in einem US-amerikanischen Museum wieder gefunden worden und sei nach Berlin zurückgegeben worden. Der Physiker und Soldat, Samuel Goudsmit,der als Leiter der sogenannten Alsos-Mission im Auftrag der US Army nach deutschen Atomlabors suchte, habe die blau glasierte Fayence-Stele aus dem 13. vorchristlichen Jahrhundert von Berlin aus nach Michigan mitgenommen, berichtet die "Weltkunst". Ab Juni wird das verschollene Fragment wieder auf der Museumsinsel ausgestellt.

Spotify richtet Millionen-Fonds ein Einigung im Streit um Verwertungsrechte Der Musikstreamingdienst Spotify hat in einem Streit mit US-Musikern um Verwertungsrechte eingewilligt, einen Fonds in Höhe von umgerechnet 38,88 Millionen Euro aufzulegen. Damit wendet Spotify eine Sammelklage ab, die zwei Musiker im Namen vieler Kollegen eingereicht hatten: Folksängerin Melissa Ferrick und der Sänger der Rockbands Camper Van Beethoven und Cracker, David Lowery, werfen dem Musikstreamingdienst vor, viele Songs und Stücke anzubieten, ohne sich beim jeweiligen Komponisten das Wiedergaberecht gesichert zu haben. Ferrick klagte auf 200 Millionen Dollar Entschädigung, Lowery auf 150 Millionen Dollar. Die Einigung auf den Fonds gaben Anwälte bekannt. Sie muss aber noch von einem Bundesrichter in New York abgesegnet werden. Spotify und andere Streamingdienste zahlen Künstlern und Komponisten Lizenzgebühren. Bei wenig bekannten oder älteren Songs sind diese aber oft schwierig aufzufinden. Sie sollen nun die ihnen zustehenden Lizenzgebühren aus dem Spotify-Fonds erhalten. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, eine Stelle zu unterstützen, die dabei hilft, die Urheber aufzuspüren.

Kulturkanal Arte feiert 25-jähriges Bestehen Am 30. Mai 1992 ging Arte auf Sendung Mit einer Auswahl seiner erfolgreichsten Serien, Reportagen, Dokumentationen, mit Musikevents und ausgewählten Spielfilmen feiert der deutsch-französische Kulturkanal Arte diese Woche sein 25-jähriges Bestehen. Am 30. Mai 1992 um 17 Uhr ging Arte in Deutschland und Frankreich auf Sendung, heute hat sich der Kultursender, wenn auch in einer Nische, etabliert. Regelmäßig schalten 544.000 französische und 178.000 deutsche Zuschauer ein. In Zukunft sollen Zuschauer in ganz Europa erreicht werden, der Sender setzt dafür vor allen Dingen auf den Ausbau seiner Mediathek.

Wolf Erlbruch erhält Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis Kinderbuchautor kann sich über mehr als 500.000 Euro freuen Der deutsche Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch ist am Abend mit dem diesjährigen Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ausgezeichnet worden. Bei einem Festakt im Stockholmer Konzerthaus überreichte die schwedische Kronprinzessin Victoria dem Künstler die Auszeichnung. Der Preis ist mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 517.000 Euro) dotiert und wird vom staatlichen schwedischen Kulturrat verwaltet. In der Begründung der Jury hieß es, Erlbruch erschließe Lesern aller Altersgruppen die großen Themen des Lebens. Zutiefst verwurzelt in einer humanistischen Grundhaltung zeige sein Werk mit Humor und Wärme das Kleine im Großen auf. Er sei ein Meister der Zeichenkunst. Der 1948 in Wuppertal geborene Erlbruch arbeitete nach einem Grafikdesignstudium überwiegend als Illustrator für Zeitschriften wie den "Stern". Sein erstes gestaltetes Kinderbuch war 1985 "Der Adler, der nicht fliegen wollte". 1989 folgte "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat". Das Buch wurde in 27 Sprachen übersetzt und erreichte eine weltweite Gesamtauflage von rund drei Millionen Exemplaren.

Murnau-Filmpreis geht an Christian Petzold Der Preis wird am 2.Juli verliehen Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis geht in diesem Jahr an den Filmregisseur Christian Petzold aus Berlin. Der Preisträger werde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 2. Juli in Bielefeld entgegennehmen. Petzold sei "einer der eigenwilligsten Autorenfilmer" und genieße weit über Deutschland hinaus hohes Renommee. Der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Filmpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Letzte Preisträgerin war die belgische Filmemacherin Chantal Akerman. Zuvor ging die Auszeichnung unter anderem an die Regisseure Aki Kaurismäki, Werner Herzog, Herbert Achternbusch und Wim Wenders.

Christian Holtzhauer soll nach Mannheim wechseln Endgültige Entscheidung fällt am 27. Juni Weimars Kunstfest-Chef Christian Holtzhauer soll ab der Spielzeit 2018/2019 Schauspielintendant am Nationaltheater Mannheim werden. Der Kulturausschuss der Stadt Mannheim habe darüber beraten, teilte das Kunstfest Weimar mit. Die Stadträte wollten am 27. Juni endgültig entscheiden. Holtzhauer, der seit 2013 in Weimar das Festival für zeitgenössische Künste leitet, soll zudem künstlerischer Leiter der Schillertage am Mannheimer Theater werden. Das Programm des Weimarer Kunstfestes 2018 liege aber noch in seinen Händen.

Theater-Intendant Khuon verlängert bis 2022 Vertragsverhandlungen seien erfreulich gewesen Der Intendant des Deutschen Theaters Berlin, Ulrich Khuon, verlängert seinen Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis 2022. Die Verhandlungen mit Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) seien erfreulich gewesen, weil ein gegenseitiges Interesse an der Vertragsverlängerung über 2019 hinaus bestanden habe, sagte Khuon der "Berliner Zeitung". "Jetzt fühle ich mich gut, gesund, kräftig und voller Lust, aber das kann sich schnell ändern. Deswegen verlängere ich erst einmal nur um drei Jahre", sagte der 66-Jährige, der auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist.