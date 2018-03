Besetzung zum Intendanten des Humboldt-Forums "Was er gemacht hat ist sensationell"

Peter Raue im Gespräch mit Britta Bürger

Kulturstaatsministerin Monika Grütters befürwortet Hartmut Dorgerloh als Kandidaten für den Posten des Intendanten des Humboldt-Forums. (picture alliance / Ralf Hirschberger)

Hartmut Dorgerloh soll zum Intendanten des Humboldt-Forums in Berlin werden, das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die auch Vorsitzende des Stiftungsrates ist. Kulturförderer Peter Raue freut sich über die Entscheidung.

Ob Hartmut Dorgerloh (55) Intendant des Berliner Humboldt Forums wird, darüber muss der Stiftungsrat im April entscheiden. Dorgerloh ist seit 2002 Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Kulturstaatsministerin Monika Grütters schätzt seine Erfahrenheit mit der deutschen Politik und den kulturpolitischen Schnittstellen zwischen Bund und Ländern.

Der Kandidat hat sich bereits bewährt

Das sei aus zwei Gründen eine gute Entscheidung, sagt der Kulturförderer und Rechtsanwalt im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur:

"Es ist gut, dass endlich ein Mensch den Hut im Humboldt-Forum aufhat und nicht drei unterschiedliche hochverdiente Personen das Schicksal in die Hand nehmen, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und die Entscheidung ist auch sehr erfreulich, denn Dorgerloh hat - man kann schon sagen - einen desaströsen Laden übernommen, als er Chef der Stiftung der Schlösser und Gärten wurde. Und was er daraus in den Jahren gemacht hat, ist einfach sensationell."

Manager mit drei wichtigen Eigenschaften

Dorgerloh sei ein begnadeter Organisator und dies sei mindestens so wichtig wie seine kunsthistorischen Fähigkeiten, so Raue. Dass er kein Ethnologe und kein Experte für außereuropäische Kultur ist erkennt Raue nicht als Nachteil, auch wenn es um die Besetzung im Humboldt-Forum geht. Denn im Humboldt-Triumvirat gebe es künftig auch Lars-Christian Koch als Ethnologen und Hermann Parziger, als Experten für Archäologe an Dorgerlohs Seite.

"Entscheidend ist, dass er Zuhören kann, dass er Entscheidungen treffen kann und dass er organisieren kann. Und da glaube ich, er ist der richtige Mann und die Entscheidung von Frau Grütters die richtige Entscheidung."

Die Aufgabe ist einzigartig

Was im Humboldtforum passiert interessiere in Zukunft die ganze Welt und das gesamte deutsche Feuilleton. Darum müsse Dorgerloh ganz anders agieren als als Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, erläutert Raue:

"Man wird niemanden finden, von dem man schon vorher sagen kann, der hat das alles schon woanders gemacht und jetzt soll er es hier machen. Dazu ist dieses Humboldt-Forum zu einzigartig und man muss jemanden nehmen, dem man zutraut, dass er das neue Feld bearbeiten kann."

Falls Hartmut Dorgerloh im April vom Stiftungsrat gewählt wird, könnte er ab Juni mit seine neue Aufgabe übernehmen und den Gründungsintendanten Neal McGregor im Humboldt-Forum ablösen.