Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. Oktober 2017

Berliner Staatsoper Unter den Linden wiedereröffnet Zur Eröffnung kamen auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel Nach sieben Jahren ist am Abend die Berliner Staatsoper Unter den Linden wiedereröffnet worden. Die Gäste erlebten die Premiere von Robert Schumanns «Szenen aus Goethes Faust» in einer Inszenierung von Intendant Jürgen Flimm und unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. Bei der Sanierung des historischen Hauses am Boulevard Unter den Linden wurde unter anderem die gesamte Bühnentechnik neu eingebaut. Außerdem ist die Decke des Saales um fünf Meter erhöht worden. Damit wird der Nachhall der Musik um etwa eine halbe Sekunde verlängert. Nach den Eröffnungsveranstaltungen wird das Opernhaus für zwei Monate wieder schließen, um die neue Technik den Erfordernissen des regulären Opernbetriebs anzupassen.

Hackerangriff auf Yahoo im Jahr 2013 war größer als gedacht Internetkonzern räumt neue Zahlen ein. Danach waren von dem Datendiebstahl alle drei Milliarden Nutzerkonten betroffen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte Yahoo noch von gut einer Milliarde gesprochen. Einen derart umfangreichen Datenklau hat es noch nie gegeben. Das Unternehmen ergänzte aber, zu den gestohlenen Informationen gehörten keine Klartext-Passwörter sowie keine Zahlungsdaten. Viele der drei Milliarden Nutzerkonten seien zwar eröffnet, aber nur kurz oder gar nicht genutzt worden. Mit dem Hackerangriff soll sich nun der US-Senat beschäftigen. Eine Anhörung dazu sei noch für diesen Monat geplant, sagte Senator John Thune, der dem Wirtschaftsausschuss vorsitzt.

Literatur-Nobelpreis wird am Donnerstag verkündet Keine Favoriten bekannt Am Donnerstag wird der diesjährige Literatur-Nobelpreis in Stockholm bekanntgegeben. Das teilte die Schwedische Akademie mit, die traditionell bis kurz vor der Bekanntgabe ein Geheimnis um den genauen Termin macht. Die weltweit höchste Literatur-Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen dotiert (940.000 Euro). Favoriten für die Auszeichnung gibt es nicht. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den US-amerikanischen Lyriker und Sänger Bob Dylan. Die Auswahl der Preisträger erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren nach Vorschlägen der 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie. Nominierungen werden 50 Jahre lang geheim gehalten. Die Verleihung des Literatur-Nobelpreises und der vier anderen Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Frieden findet am 10.Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, statt.

Musiker trauern um Sänger Tom Petty Der US-Musiker war am Montag nach einem Herzstillstand gestorben Zahlreiche Musiker trauern um den am Montag verstorbenen Sänger Tom Petty. "Es sind schockierende, erdrückende Neuigkeiten. Tom bedeutete die Welt für mich", teilte Bob Dylan dem Musikmagazin "Rolling Stone" mit. "Er war ein großartiger Künstler, voller Licht, ein Freund, und ich werde ihn nie vergessen." Bei einem Konzert in Portland legte die Band Coldplay eine Schweigeminute für Petty ein und spielte anschließend eine eigene Interpretation dessen Hit "Free Fallin'". Rockmusiker Bon Jovi twitterte, der Sänger sei eines seiner großen Vorbilder gewesen. Der frühere Beatles-Musiker Ringo Starr schrieb, er werde Petty vermissen. Tom Petty war am Montag nach einem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. In den 70er Jahren hatte er als Solist und mit seiner Band "Tom Petty & the Heartbreakers" Welterfolge gefeiert. Songs wie "American Girl" oder "Refugee" wurden zu Hits. Zum 40. Bühnenjubiläum war er mit seiner Band erst vor wenigen Tagen in Los Angeles aufgetreten. Patty verkaufte mehr als 80 Millionen Platten. Er ist gemeinsam mit den "Heartbreakers" mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame verewigt.