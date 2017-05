Berliner Schauspielerin gestorben Christine Oesterlein ist tot

Christine Oesterlein wurde 88 Jahre alt (imago stock&people / Bild-Nr. 54935280 vom 27.11.2006)

Die Grande Dame der Berliner Schaubühne starb bereits am 26. April. Sie spielte in Stücken von Botho Strauß und Filmen von Rainer Werner Fassbinder mit.

Die Schauspielerin Christine Oesterlein ist tot. Nach Informationen des RBB ist die Grande Dame der Berliner Schaubühne bereits am 26. April gestorben. Geboren in Nürnberg, absolvierte Oesterlein in München eine Schauspielausbildung in München. Nach Engagements am Müncher Residenztheater und an den Münchner Kammerspiele führte sie ihr Weg 1968 nach Berlin, wo sie bis 1992 zum festen Ensemble zählte.

Sie spielte in Stücken von Botho Strauß und Peter Stein. Im Kino und Fernsehen arbeite sie unter anderem für Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder. Auch im Radio war ihre Stimme oft zu hören: Für Deutschlandradio spielte sie in zahlreichen Hörspielen und Wurfsendungen mit.

Am 31. Juli strahlt Deutschlandfunk Kultur als Wiederholung das Hörspiel "Unter dem Sand" aus dem Jahr 2002 nach dem gleichnamigen Film von Francois Ozon aus. Die Verstorbene spricht darin die Rolle der Suzsanne.