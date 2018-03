Kulturnachrichten

Montag, 19. März 2018

Berliner Autor Michael Rutschky ist tot "Meister der Beiläufigkeit" und "Alltagsmythenerkunder" wurde 74 Jahre alt Der Essayist, Autor und Fotograf Michael Rutschky starb nach längerer Krankheit in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem nahen Umfeld des Autors erfuhr. Zuletzt waren von ihm 2017 die Tagebuchaufzeichnungen "In die neue Zeit" erschienen. Darin berichtet er über seine Sicht auf die deutsche Umbruchphase 1988 bis 1992. Rutschky, geboren am 25. Mai 1943 und aufgewachsen im hessischen Spangenberg, galt lange als Teil der Westberliner Bohème. Er studierte Soziologie, Literatur und Philosophie. Der Buchautor ("Wie wir Amerikaner wurden"; "Das Merkbuch. Eine Vatergeschichte.") arbeitete auch für Zeitungen und Zeitschriften, etwa für "Merkur" und "Transatlantik", sowie für Radio und Fernsehen. Erst als Rutschky 1997 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg erhielt, wurde sein Werk breiter gewürdigt. Seine langjährige Frau, die Publizistin Katharina Rutschky ("Schwarze Pädagogik"), war 2010 gestorben.

Ägyptische Zensur kassiert Theateraufführung Theaterstück thematisiert Gefühl von Unterdrückung vor dem Volksaufstand 2011 Nur wenige Stunden vor seiner geplanten Premiere am Sonntag in Kairo hat die staatliche Zensur in Ägypten die Aufführung eines Theaterstücks verboten. Regisseur Ahmed al-Attar sagte daraufhin die Vorstellungen von "Vor der Revolution" ab. Wie von den Zensoren gefordert fünf Szenen zu entfernen, würde das Stück entstellen, sagte Al-Attar. Das Theaterstück für zwei Schauspieler thematisiert das Gefühl von Unterdrückung und Stagnation in Ägypten vor dem Volksaufstand von 2011. Es sollte in einem Theater mit 100 Sitzplätzen an sechs Abenden im Rahmen des Innenstadtfestivals für zeitgenössische Kunst aufgeführt werden. Das Festival wird überwiegend von ausländischen Kulturinstituten, Botschaften und der Unesco unterstützt.Der für Sozialsatiren bekannte und in Europa anerkannte Autor, zugleich Manager und künstlerischer Direktor des Festivals, hat für Montag eine zweite Sitzung des Zensurkomitees beantragt. Er hofft, dass das Stück doch noch ohne die vorgeschlagenen Streichungen gezeigt werden darf.

Yücel: "Die wollten mich zum Verstummen bringen" Journalist Deniz Yücel gibt erstes Interview nach Freilassung Der aus türkischer Haft freigekommene Journalist Deniz Yücel hat der Bundesregierung für ihre Unterstützung gedankt, sie aber zugleich für ihre zurückliegende Türkei-Politik kritisiert. "Grundsätzlich denke ich, dass die Regierung von Angela Merkel alle progressiven und demokratischen Kräfte in der Türkei zweimal verraten hat", sagte Yücel in einem Interview, das in den Zeitungen "Die Welt" und "taz" erschien. So habe Merkels Regierung einerseits im Jahr 2005 "den Türken klargemacht: Ihr kommt nicht in die EU, völlig egal, was ihr tut". Damals hätten die Zeichen in der Türkei noch auf Europäisierung gestanden, sagte Yücel. In dem ersten Interview nach seiner Freilassung gibt Yücel auch ausführlich Auskunft über sein privates Befinden und die Folgen der Inhaftierung. Es gehe ihm sehr gut, betonte der 44-Jährige. Seine Frau, seine Anwälte und die "FreeDeniz"-Solidarität seien ihm in Gefängnis eine große Stütze gewesen. Im Gefängnis sei er ein letztes Mal wütend gewesen, betonte Yücel: "Aber als ich vor das Gefängnistor trat, war das vorbei. Damit ist nichts vergessen und schon gar nicht vergeben. Aber meine Wut habe ich im Gefängnis gelassen." Für ihn gehöre es dazu, "sich nicht fertig machen zu lassen: nicht verbittert rauszukommen".

Leipziger Buchmesse endet mit Besucherrückgang Winterwetter hinderte Besucher bei der An- und Abreise Die Leipziger Buchmesse hat 2018 weniger Besucher angezogen als noch im Vorjahr. Insgesamt besuchten 271.000 Menschen das Messegelände und die Veranstaltungen in der Stadt, wie die Veranstalter mitteilten. Im vergangenen Jahr waren es 285.000 gewesen. Ein Grund für den Rückgang dürfte die Rückkehr des Winters gewesen sein. Am Samstag fielen in Leipzig rund zehn Zentimeter Neuschnee, der Hauptbahnhof war zeitweise komplett gesperrt. Auf der Buchmesse präsentierten sich mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern. Gastland war Rumänien. Auch die Comicmesse "Manga-Comic-Con" hatte wieder ihren Platz auf dem Branchentreff. Prägendes Thema der Messe war die Kontroverse um Meinungsfreiheit und den Umgang mit rechten Publizisten. Tumulte wie auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2017 blieben dabei weitgehend aus.