Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. März 2018

Berlin will Veranstaltungszentrum Radialsystem kaufen Verdrängung von Spielstätten für Kultur soll damit verhindert werden Berlin will die Kulturstätte „Radialsystem" in Friedrichshain kaufen. „Erstmals sichert das Land Berlin einen Kulturstandort in dieser Größenordnung durch Ankauf", erklärte Kultursenator Klaus Lederer. Mit Blick auf den hohen Verwertungsdruck auf Immobilien in Berlin sei der Kauf ein Mittel, um kulturelle Räume dauerhaft zu sichern und zu halten. Mit dem vor zehn Jahren gegründeten Veranstaltungszentrum für Tanz und Musik an der Spree bleibe eine wichtige Institution für die freie Szene erhalten, so der Senator. Vor seiner Nutzung als Kulturzentrum war das Radialsystem bis 1999 als Abwasserpumpwerk in Betrieb. Das Abgeordnetenhaus muss dem Kauf nun noch zustimmen.

Leipziger Buchmesse mit Festakt eröffnet Preis zur Europäischen Verständigung an norwegische Autorin Mit einem Festakt im Gewandhaus und der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung begann am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse. Den Preis zur Europäischen Verständigung erhielt die norwegische Autorin Asne Seierstad für ihren dokumentarischen Roman "Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders". Darin setzt sie sich mit dem rechtsradikalen Attentäter Anders Breivik und seinen Opfern auseinander. Bis Sonntag wird es rund 3400 Veranstaltungen für Besucher und Fachpublikum geben. Mit mehr als 2600 Aussteller aus 46 Ländern verzeichnet die Messe einen neuen Teilnehmer-Rekord. Publikumsmagneten sind auch das Lesefest "Leipzig liest" und die Manga-Comic-Con. Schwerpunktland der diesjährigen Buchmesse ist Rumänien.

Slowakischer Ministerpräsident Fico reicht Rücktritt ein Druck auf Regierungschef nach Mord an Journalisten Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seinen Rücktritt eingereicht. Wenn Präsident Kiska das Gesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben, sagte Fico in Bratislava. Nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak war er unter starken Druck geraten. Am Montag war bereits der Innenminister zurückgetreten, der damit auf Proteste gegen den Umgang der Regierung mit dem Mordfall reagierte. Kuciak hatte mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht und zuletzt zur mutmaßlichen Verbindungen der Regierungspartei zur italienischen Mafia recherchiert. Die Ermordung von Kuciak sorgte im In- und Ausland für Bestürzung und führte zu Massenprotesten gegen Korruption in der Slowakei. Am Freitag gingen in der Hauptstadt Bratislava rund 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen Fico und seine Regierung zu protestieren.

"Pulse of Europe"-Gründer ausgezeichnet Das Paar Röder bekommt den Bürgerpeis der Zeitungen Die Gründer der Initiative "Pulse of Europe", Sabine und Daniel Röder, haben den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhalten. Die beiden Wirtschaftsjuristen aus Frankfurt nahmen die Auszeichnung in Berlin entgegen. Die Jury aus 259 Chefredakteuren von Verlagen im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) würdigte mit dem mit 20 000 Euro dotierten Bürgerpreis das Engagement des Ehepaars für die europäische Idee. "Pulse of Europe" sei eine echte Sammlungsbewegung freiheitlicher, demokratischer, europäischer Kräfte, sagte BDZV-Präsident Mathias Döpfner. Sabine und Daniel Röder haben "Pulse of Europe" im November 2016 ins Leben gerufen. Bei ihrer ersten Demonstration für ein starkes Europa nahmen 300 Menschen teil. Inzwischen gab es Demonstrationen in fast 100 Städten in Deutschland und weiteren 130 in Europa. Der Bürgerpreis wird seit 2010 für "herausragendes bürgerschaftliches Engagement" verliehen. Im vergangenen Jahr ging er an den Essayisten Navid Kermani.