"Berlin Werbefrei" Bürgerinitative will Reklame im öffentlichen Raum verbieten

Werbung an Baugerüsten soll es nach dem Willen der Bürgerinitiative "Berlin Werbefrei" künftig nicht mehr geben. (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

In Berlin soll es fast keine Werbung mehr an Bushaltestellen und Baugerüsten mehr geben - das zumindest will die Bürgerinitiative "Berlin Werbefrei" mit einem Volksentscheid erreichen. Die Bürger sollen so vor zu viel Reklame geschützt werden.

Die Initiative in Berlin kritisiert zum Beispiel, dass der Senat die Ausbreitung von Werbung unterstützt und selbst Geld damit verdienen will. Die Initiative will auch, dass Werbung und Sponsoring an Schulen, Universitäten und in anderen öffentlichen Einrichtungen transparenter wird.

Berlin wäre nicht die erste Stadt, in der Werbung im öffentlichen Raum verboten beziehungsweise eingeschränkt wird. Vorzeigestadt ist das brasilianische Sao Paulo. Da wurde vor rund zehn Jahren das "Clean City Law" verabschiedet. Das Gesetz verbietet jegliche Art der Außenwerbung. Bei einer Umfrage der Stadt von 2011 gaben 71 Prozent der Befragten an, dass sich ihre Lebensqualität durch das "Clean City Law" spürbar verbessert habe.

Was wollen Sie gegen Werbung im öffentlichen Raum tun? Welche Einnahmen würden der Stadt Berlin bei einem Reklameverbot entgehen? Über diese andere Fragen sprechen wir am 17.07. in "Studio 9" ab 17.07 Uhr mit Fadi El-Ghazi von der Bürgerinitiative "Berlin Werbefrei".

Auch die französische Stadt Grenoble hat Ende 2014 damit angefangen, Werbeflächen abzuschaffen. Statt der Tafeln wurden an vielen Stellen übrigens Bäume gepflanzt.

Sollte der Volksentscheid in Berlin Erfolg haben, würde die Stadt übrigens nicht völlig nackt dastehen. Konzertplakate und Werbung für Kulturveranstaltungen sollen weiterhin erlaubt sein.