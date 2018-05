Kulturnachrichten

Montag, 28. Mai 2018

Berlin: "Kippa des Anstoßes" kommt ins Museum Jüdisches Museum will zukünftig schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren Die jüdische Kopfbedeckung, die im Mittelpunkt eines antisemitischen Angriffs Mitte April in Berlin stand, kommt ins Jüdische Museum der Hauptstadt. Sie wird dort unter dem Namen "Die Kippa des Anstoßes" präsentiert. Auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa" vom 25. April sollen dargestellt werden. Mit einer eigens eingerichteten Vitrine, in der nun als erstes die Kippa ausgestellt wird, will das Museum in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren.

Rechte stürmen Theateraufführung in Tschechien Oliver Frljics Stück befasst sich mit Faschismus und Islamophobie Anhänger der rechten Szene haben im tschechischen Brünn eine Inszenierung des kroatischen Regisseurs Oliver Frljic gestört. Sie besetzten zu Beginn des kontroversen Stücks "Eure Gewalt, unsere Gewalt" die Bühne, wie die Zeitung "Pravo" berichtete. Auf der Grundlage des Romans "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss befasst sich Frljic mit den Problemen Faschismus und Islamophobie. Die Bilder sind teilweise drastisch. Die Protestierenden gehörten der Bewegung "Anständige Leute" an, die vom tschechischen Innenministerium als extremistisch eingeschätzt wird. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnte die Aufführung fortgesetzt werden. Gegen die Aufführung hatten auch christliche Aktivisten protestiert. Bei den Wiener Festwochen vor zwei Jahren hatte das Stück ebenfalls Diskussionen ausgelöst.

Kafka-Handschrift für 150.000 Euro versteigert Einleitung eines gescheiterten Projekts von Kafka und Max Brod Ein Manuskript von Franz Kafka ist in Hamburg für 150.000 Euro versteigert worden. Es sei die handgeschriebene Einleitung zu einem Romanprojekt von Kafka und dessen Freund Max Brod, erklärte das Auktionshaus Christian Hesse.

Die beiden Autoren wollten 1911 zusammen einen Roman mit dem Titel "Richard und Samuel" schreiben. Darin sollte es um eine gemeinsame Reise der beiden Hauptfiguren gehen, die für die Autoren selbst stehen sollen. Das Projekt sei aber an den unterschiedlichen Arbeitsweisen von Kafka und Brod gescheitert.

Ludwig-Börne-Preis an Souad Mekhennet verliehen Journalistin für "großen Mut, klaren Verstand und echte Leidenschaft" geehrt Die Journalistin und Autorin Souad Mekhennet ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet worden. Mekhennet wurde als Tochter türkisch-marokkanischer Eltern 1978 in Frankfurt am Main geboren und hat sich mit ihren Recherchen über den islamistischen Terror einen Namen gemacht. Die Auszeichnung wurde von der alleinigen Preisrichterin und ZDF-Moderatorin Maybrit Illner vergeben. Sie lobte Mekhennet für ihren "grossen Mut, klaren Verstand und echte Leidenschaft". Der Ludwig-Börne-Preis ist mit 20.000 Euro Preisgeld einer der höchst dotierten Literaturpreise der deutschsprachigen Länder. Die Auszeichnung ehrt hervorragende Leistungen im Bereich Essay, Kritik und Reportage und erinnert an den Schriftsteller und Journalisten Ludwig Börne, der wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons gilt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen u. a. Marcel Reich-Ranicki, Rudolf Augstein, Frank Schirrmacher und Alice Schwarzer.