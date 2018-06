Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Juni 2018

Bayerns Kultusminister: verlässliche Schule trotz WM Auch während WM verlässliche Schule nötig Bayerns Kultusminister Bernd Sibler (CSU) hat Kinder und Jugendliche sowie Lehrer und Eltern dazu aufgerufen, bei der baldigen Fußballweltmeisterschaft ihre schulischen Pflichten nicht zu vergessen. "Ich habe vollstes Verständnis für jeden Fan, der die Spiele seiner Mannschaft verfolgen möchte", sagte Sibler. Doch auch während der WM sei eine verlässliche Schule nötig. "Ein späterer Unterrichtsbeginn, ein früheres Unterrichtsende oder das Verschieben von lange geplanten Schulaufgaben und Abschlussprüfungen aufgrund eines Fußballspiels wird im Regelfall an unseren Schulen nicht möglich sein", erklärte der Minister.

Friedenspreis des Buchhandels für Ehepaar Assmann Aleida und Jan Assmann für Engagement zum kulturellen Gedächtnis geehrt Die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann erhalten gemeinsam den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Auftakt der Buchtage in Berlin mit. Die 71-jährige Aleida Assmann, eine Literaturwissenschaftlerin, hat sich mit ihren Studien zur Erinnerungskultur einen Namen gemacht. Ihr Ehemann Jan Assmann (79) hat als Ägyptologe mit seinem umfangreichen Werk internationale Debatten zu den kulturellen und religiösen Konflikten unserer Zeit angestoßen. Der mit 25 000 Euro verbundene Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gehört zu den bedeutendsten Kulturauszeichnungen des Landes. Mit dem Preis werden seit 1950 Schriftsteller, Philosophen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland geehrt. Der Preis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober in der Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood die Auszeichnung.

Bibliothekare fordern mehr finanzielle Unterstützung Stärkere Einbindung in die Digitalisierungsstrategien von Bund, Ländern und Gemeinden notwendig Bibliothekare in Deutschland fordern mehr finanzielle Unterstützung von Politik, Ländern und Kommunen. Durch mehr Nutzer stiegen die Anforderungen an die Einrichtungen, erklärten der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) und der Berufsverband Information und Bibliothek (BIB). Die Verbände fordern eine bessere finanziellen Grundausstattung. Zusätzlich sei eine deutlich stärkere Einbindung von Bibliotheken in die Digitalisierungsstrategien von Bund, Ländern und Gemeinden notwendig. Die 3.000 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, die hauptamtlich betrieben werden, übernähmen zentrale Aufgaben bei der Bildung. Sie äußerten sich zum Auftakt des Deutschen Bibliothekartags in Berlin.

Anklage gegen Jean-Claude Arnault erhoben Arnault steht im Zentrum des Nobel-Skandals in Schweden Jean-Claude Arnault ist in zwei Fällen wegen Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2011 angeklagt worden. Die Beweise gegen Jean-Claude Arnault seien so stark und ausreichend, dass Anklage erhoben werden könne, so die schwedische Staatsanwältin Christina Voigt gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Arnault zählt zu den führenden Kulturschaffenden in Schweden. Er ist mit der Dichterin Katarina Frostenson verheiratet, die der Schwedischen Akademie angehörte, die den Literaturnobelpreis vergibt. Im Zuge des Skandals um sexuellen Missbrauch und finanzielle Vergehen hatte sie ihren Rückzug angekündigt. Arnault hat die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die insgesamt 18 Frauen gegen ihn vorgebracht haben, zurückgewiesen.

Sechsstelliger Betrag für Mozart-Brief Stiftung Mozarteum will Brief einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen Für einen sechsstelligen Betrag hat die Stiftung Mozarteum Salzburg einen von Wolfgang Amadeus Mozart verfassten Brief an seinen Kollegen und guten Freund Anton Stoll erworben. Mozart bittet Stoll in dem Schreiben wenige Monate vor seinem Tod, ihm die Noten zu zwei Werken zu schicken, die sie zuvor gemeinsam aufgeführt hatten. Mozart garnierte seine Bitte mit einem kurzen Gedicht und einigen Scherzen, datiert ist der Brief mit der Zeile "Scheishäusel den 12. Juli". "So können wir Mozarts frivolen Spaß weltweit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen", sagte Stiftungs-Präsident Johannes Honsig-Erlenburg. Der Kauf wurde von der österreichisch-deutschen Unternehmerin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann finanziert.

Forscher: Musikunterricht macht Schüler schlau Laut niederländischer Neuropsychologen werden Planungsvermögen und Impulskontrolle gestärkt Musikunterricht verbessert die Leistung von Grundschülern in anderen Fächern. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie niederländischer Neuropsychologen und Musikwissenschaftler, über die die Zeitschrift "Psychologie heute" berichtet. Durch Musikunterricht würden geistige Fähigkeiten wie Planungsvermögen und Impulskontrolle gestärkt, die Voraussetzungen für selbstdiszipliniertes und konzentriertes Arbeiten seien, so das Resultat der Studie. Für die Untersuchung beobachteten und testeten die Forscher um Artur Jaschke rund 150 niederländische Grundschüler über einen Zeitraum von zwei Jahren. Eine Gruppe erhielt Musikunterricht, die andere nicht. Zu Beginn der Studie zeigten sich den Angaben zufolge keinerlei Unterschiede bei den Leistungen in Schreiben, Lesen und Rechnen. Nach zwei Jahren hätten die Schüler mit Musikunterricht, in dem sie auch gemeinsam sangen und musizierten, deutlich besser in den Tests der anderen Fächer abgeschlossen als die Schüler ohne Musikausbildung.

Int.Literaturpreis für Ivanka Sajko und Alida Bremer Preis für übersetzte Gegenwartsliteratur zum zehnten Mal vergeben Die in Zagreb geborene und in Berlin lebende Autorin Ivanka Sajko und die Übersetzerin Alida Bremer werden für den Roman "Liebesroman" mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet. "Unter der Oberfläche dieses Liebesromans (...) geht es um die Macht und die Ohnmacht des Individuums in der globalisierten Gegenwart", heißt es in der Begründung der Jury. Alida Bremer habe dafür eine mitreißende Sprache gefunden. Der Internationale Literaturpreis, der mit 20.000 Euro für die Autorin und 15.000 Euro für die Übersetzerin dotiert ist, wird zum zehnten Mal verliehen. Das Haus der Kulturen der Welt zeichnen damit zusammen mit der Stiftung Elementarteilchen übersetzte Gegenwartsliteratur aus.