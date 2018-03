Kulturnachrichten

Mittwoch, 21. März 2018

Bayerns Kultusminister nicht im neuem Kabinett Ludwig Spaenle war seit 2008 Mitglied der Staatsregierung Bayerns bisheriger Kultusminister Ludwig Spaenle wird dem neuen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) nicht mehr angehören. Der 56-Jährige informierte heute Parteikollegen der Münchner CSU darüber selbst , wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Spaenle war seit 2008 Mitglied der Staatsregierung und dort eigentlich dem Söder-Lager zuzuordnen. Söder folgte in der Staatskanzlei in München auf Horst Seehofer, der seit vergangenem Mittwoch Bundesinnenminister in Berlin ist. Am Vormittag - wenige Stunden vor der Bekanntgabe des neuen Kabinetts - hatte Söder persönliche Gespräche mit den Parteikollegen geführt, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will.

Wiederentdecktes Cranach-Bild wird versteigert Es galt fast 80 Jahre als verschollen Ein nach Jahrzehnten wiederentdecktes Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren könnte bei einer Auktion in New York bis zu zwei Millionen Dollar (etwa 1,6 Millionen Euro) einbringen. Das in den 1530er Jahren gemalte "Porträt von Johann Friedrich I. von Sachsen" hatte fast 80 Jahre lang als verschollen gegolten, bevor es in den USA wiederentdeckt worden war, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Es hatte dem niederländischen Bankier und Sammler Fritz Gutmann gehört, bis die Nationalsozialisten ihn enteigneten und Gutmann und seine Frau in Konzentrationslagern umbrachten. Die heutigen Besitzer des Werkes wandten sich an das Auktionshaus Christie's, das wiederum Gutmanns Enkel Simon kontaktierte. "Unter den Werken, die noch fehlen aus der Sammlung meines Großvaters, war dieses dasjenige, bei dem ich am wenigsten Hoffnung hatte, es jemals wieder zu bekommen. Meine Familie ist überwältigt", wird er zitiert. Am 19. April soll das Werk nun in New York versteigert werden.

Dessau-Roßlau hat Helmut-Kohl-Straße Die neuen Schilder sind angebracht worden Trotz Bürgerprotesten hat Dessau-Roßlau eine Helmut-Kohl-Straße bekommen. Die Stadt brachte die Schilder mit dem neuen Straßennamen an dem früheren Teil der Ludwigshafener Straße an, wie ein Stadtsprecher sagte. Damit ist die bereits im Oktober beschlossene Umbenennung jetzt auch im Stadtbild sichtbar. Gegen die Pläne hatte sich Unmut geregt. Eine Online-Petition war jedoch gescheitert. Das Gremium habe die Aktion zur Kenntnis genommen, aber keinen Grund gesehen, an der Entscheidung zu rütteln, hieß es von Seiten der Stadt. Kohl war im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte eine Straßenumbenennung an Protesten der Bürger.

Bauhaus in Dessau mit neuer Ausstellung Es darf mitgestaltet und miterlebt werden Eine neue Ausstellung am Bauhaus Dessau gibt einen Vorgeschmack auf die Vermittlung von Architektur und Design im Bauhaus Museum, das im kommenden Jahr in Dessau eröffnet werden soll. Die digital-spielerische Annäherung an das Werk des bislang eher weniger bekannten Bauhäuslers Carl Fieger sei ein Vorbote dessen, was vom Museum zu erwarten sei, sagte die Sprecherin der Stiftung Bauhaus Dessau, Helga Huskamp. Die Schau ist von Donnerstag an für das Publikum geöffnet und wird bis zum 31. Oktober gezeigt. Leuchtend gelber Blickfang am Bauhausgebäude ist ein großer aufgeblasener Rundbau - ein 1:1-Modell von Fiegers Entwurf eines preisgünstigen und praktischen Hauses für alle. Es wurde niemals gebaut - Besucher können die Größe und Atmosphäre des rund 70 Quadratmeter großen iglu-ähnlichen Gebäudes nun erahnen. In der Ausstellung können Gäste an Fiegers Entwürfen selbst tätig werden.Die Zuschauer können sich auch selbst dort hineinprojizieren. 2019 wird der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses vor allem in den drei Bauhaus-Städten Weimar, Dessau und Berlin groß gefeiert.

Roboter hält Rede bei Konferenz in Nepal Sophia ist optisch der britischen Schauspielerin Audrey Hepburn nachempfunden Ein Roboter namens Sophia hat die Eröffnungsrede bei einer Technologie-Konferenz in Nepal gehalten. "Technologie und künstliche Intelligenz können helfen, Armut und Hunger zu beenden, Korruption zu bekämpfen und die Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen", sagte Sophia in der Hauptstadt Kathmandu vor Vertretern von Regierungen und Medien sowie den IT- und Entwicklungsbranchen. Sophia kann mittels künstlicher Intelligenz einfache Unterhaltungen mit Menschen führen. Sie wurde vom Unternehmen Hanson Robotics in Hongkong entwickelt und ist optisch der britischen Schauspielerin Audrey Hepburn nachempfunden. Im vergangenen Oktober hatte es für Schlagzeilen gesorgt, als Saudi-Arabien Sophia die Staatsangehörigkeit erteilte - das erste Mal, dass ein Land einen Roboter zum Bürger machte. Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP, das auch die eintägige "Konferenz zu Technologie für öffentliche Dienstleistungen und Entwicklung" organisierte, ernannte sie damals zur "Innovations-Fürsprecherin".

Provenienzforschung ist wichtig Lars-Christian Koch über Unrechtskontext und den Wert der Objekte Wie die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Montag mitgeteilt hatte, wird der Posten des Sammlungsdirektors im Berliner Humboldt Forum mit Lars-Christian Koch intern besetzt. Der 59-jährige Musikethnologe war bisher Abteilungsleiter am Ethnologischen Museum und zuletzt auch kommissarischer Direktor. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur äußerte Koch sich nun zu seiner neuen Aufgabe und wie wichtig der Bereich der Provenienzforschung sei. Man könne so herausfinden, welche Werte Objekte damals und heute für die Gesellschaft hatten und haben, wo sie herkommen und in welchem Kontext sie gesammelt worden seien. Klar sei auch, dass, wenn es einen Unrechtskontext gibt, man auch zurückgeben muss.

Lorenz bleibt Kunsthallen-Direktorin Mannheim verlängert Vertrag bis 2023 Ulrike Lorenz bleibt Direktorin der Kunsthalle Mannheim. Die Stadt habe den Vertrag mit der Kunsthistorikerin bis Ende 2023 verlängert, teilte eine Sprecherin der Verwaltung mit. Die 55-Jährige leitet das Museum seit 2009. Unter ihrer Führung war das Sammlungshaus für rund 68,3 Millionen Euro um einen modernen Neubau erweitert worden. Die Kunsthalle beherbergt unter anderem die wohl weltgrößte Privatsammlung von Werken von Anselm Kiefer. Die Eröffnung des Neubaus ist für den 1. Juni geplant.

Investitionen in Forschung und Entwicklung gestiegen Ausgaben von rund 12,7 Milliarden der außeruniversitären Einrichtungen Die deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben 2016 rund 12,7 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das sei etwa 1,5 Prozent mehr gewesen als im Vorjahr 2015, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ihr Anteil an den gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Bundesrepublik lag bei etwa einem Siebtel (13,8 Prozent). Zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen gehören die wissenschaftlichen Institute von Bund, Ländern und Gemeinden sowie öffentlich geförderte Einrichtungen ohne kommerzielle Ausrichtung. Der Löwenanteil der Forschung entfiel dabei auf bekannte Verbünde wie die Fraunhofer- und die Max-Planck-Gesellschaft sowie die Leibniz-Gemeinschaft.

Ringo Starr ist jetzt Ritter Er darf sich darum jetzt offiziell "Sir" nennen Der frühere Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr ist in Großbritannien zum Ritter geschlagen worden. Er darf nun offiziell Sir Ringo genannt werden, oder noch treffender Sir Richard. Der 77-jährige Starr erhielt die Ehrung von Prinz William im Buckingham-Palast in London. Bei der nicht alltäglichen Veranstaltung verwendete er seinen echten Namen Richard Starkey. Die Ehre bedeute ihm viel, sagte Starr. Der einzig andere noch lebende Ex-Beatle, Paul McCartney, wurde bereits 1997 zum Ritter geschlagen. "Ich aß vergangene Woche mit ihm zu Abend und wir haben beide tatsächlich darüber gelacht, wo wir herkamen, und wir sind im Palast gelandet und es heißt jetzt Sir Paul und Sir Richard", sagte Starr.

Investoren und Mitglieder erhöhen Druck auf Facebook Aktie um rund 20 Prozent eingebrochen Im Datenskandal um Facebook erhöhen Investoren und Anwender den Druck auf das größte soziale Netzwerk der Welt. In San Francisco verklagten Aktionäre den Konzern. Facebook habe "sachlich falsche und irreführende Aussagen" zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift, wie CNN und weitere US-Medien berichteten. Nutzer des Netzwerks verlangten in einer Petition der Mozilla-Stiftung, Facebook müsse mehr für den Schutz der Daten tun und seine Nutzer respektieren. Zuvor war der Kurs der Facebook-Aktie eingebrochen. Seit Bekanntwerden des Datenskandals um die britische Analysefirma Cambridge Analytica sackte der Kurs von 185 Dollar um rund 20 Prozent. Facebook habe mitteilen müssen, dass es Dritten Zugriff auf Daten von Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt habe, argumentieren die Kläger. Da das Unternehmen das nicht früher getan habe, hätten sie große Verluste erlitten. Facebook sieht sich unterdessen selbst als Betrogenen. "Das gesamte Unternehmen ist entsetzt darüber, dass wir hintergangen wurden", teilte das Unternehmen mit. Die umstrittene Datenanalyse-Firma, die nach Angaben ihres inzwischen suspendierten Chefs Alexander Nix einen Großteil des Wahlkampfs für US-Präsident Donald Trump bestritten hat, soll Zugriff auf Facebook-Daten von bis zu 50 Millionen Menschen gehabt haben. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC leitete deshalb eine offizielle Untersuchung gegen Facebook ein. Das Unternehmen erklärte nun, es werde alles tun, um seine Richtlinien durchzusetzen und die Informationen der Nutzer zu schützen. Firmenchef Mark Zuckerberg und alle Verantwortlichen seien sich des Ernsts der Lage bewusst.

Letzte Ruhestätte für Hawking in Westminster Abbey Trauerfeier in der Kirche der Cambridge Universität geplant Der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking soll seine letzte Ruhestätte neben den Gräbern der berühmten britischen Wissenschaftler Isaac Newton und Charles Darwin in der Westminster Abbey finden. Die Beisetzung seiner sterblichen Überreste werde während eines Gottesdienstes im Laufe des Jahres erfolgen, teilte die Londoner Kirche mit. Hawkings Familie hatte zuvor angekündigt, dass für den 31. März eine Trauerfeier in der Kirche der Cambridge Universität geplant sei, wo Hawkings jahrzehntelang forschte. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Wissenschaftler saß wegen der Nervenkrankheit ALS jahrzehntelang im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Hawking war berühmt für seinen messerscharfen Verstand. Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit", in dem er einem nicht-wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte.

Estefan im US-Verzeichnis erhaltenswerter Musik Ehrung für kulturelle und historische Bedeutung der amerikanischen Klangwelt Songs von Gloria Estefan und Run-DMC sind in das US-Verzeichnis besonders erhaltenswerter Tondokumente aufgenommen worden. Weitere Neuzugänge stammten von Tony Bennett, Kenny Loggins und Smokey Robinson, wie die zuständige Bibliothek des Kongresses mitteilte. Die Titel werden damit für ihre kulturelle und historische Bedeutung der amerikanischen Klangwelt geehrt. Im sogenannten C finden sich nun Bennetts Klassiker "I Left My Heart in San Francisco" sowie "Rhythm is Gonna Get You" von Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, Run-DMCs Album "Raising Hell" und der Soundtrack zum Musikfilm "Meine Lieder - Meine Träume" aus dem Jahr 1965. Ebenfalls neu aufgenommen wurden das Album "Rumours" von Fleetwood Mac, "Footloose" von Kenny Loggins, "Le Freak" von Chic, Kenny Rogers "The Gambler" und Smokey Robinsons "My Girl", gesungen von den Temptations.

Dorgerloh soll Humboldt-Intendant werden Stiftungsrat muss noch über Kandidaten abstimmen Hartmut Dorgerloh (55) soll Intendant des Berliner Humboldt Forums werden. Das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dorgerloh ist seit 2002 Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Der 55-Jährige verstehe es, "anspruchsvolle Inhalte einem breiten Publikum zu vermitteln", sagte Grütters. Er kenne die deutsche Politik und die kulturpolitischen Schnittstellen zwischen Bund und Ländern aus langer Erfahrung und habe einen großen Vertrauensvorschuss bei allen Beteiligten, so die Ministerin. Erst am Montag war über die Besetzung einer anderen wichtigen Position für das Humboldt Forum entschieden worden: Musikethnologe Lars-Christian Koch wird deren Sammlungsdirektor. Das Humboldt Forum im Berliner Schloss soll nach den bisherigen Planungen Ende 2019 eröffnet werden. Im April will der Stiftungsrat des Humboldt Forums entscheiden, ob Hartmut Dorgerloh dort Intendant wird.

Lübecker Buddenbrookhaus wird umgebaut Entwurf sieht verdoppelte Fläche für Museum vor Das THM Architekturbüro aus Lübeck hat den Planungswettbewerb für den Umbau des Lübecker Buddenbrookhauses gewonnen. Im Entwurf werden nur die Fassaden der historischen Gebäude und das Kellergewölbe des Buddenbrookhauses erhalten. Dahinter soll ein kompletter Neubau entstehen. Der sensible Umgang mit den alten Häuserfassaden habe die Jury überzeugt, erklärte Hans Weißkirchen, Direktor der Lübecker Museen. Teile des ursprünglichen Buddenbrookhauses, das im 19. Jahrhundert im Besitz der Familie Mann war, sollen rekonstruiert werden. 2011 hatte die Gedenkstätte Buddenbrookhaus das Nachbarhaus gekauft. Beide Häuser sollen im Inneren miteinander verschmelzen, so dass die Ausstellungsfläche des Museums verdoppelt wird. Das Buddenbrookhaus gehört zu den Museen mit den meisten Besuchern in Lübeck.

Ibsen-Preis für Regisseur Christoph Marthaler Der Preis ist mit 260.000 Euro dotiert Der Regisseur Christoph Marthaler erhält den Ibsen-Preis. Das internationale Komitee des "International Ibsen Awards" ehre Marthaler für sein herausragendes dramaturgisches Werk, das er unter anderem in zahlreichen Inszenierungen am Deutschen Schauspielhaus und der Hamburgischen Staatsoper unter Beweis gestellt habe, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Die Übergabe des Preises findet während des Ibsenfestivals im September in Oslo statt. Frühere Preisträger waren unter anderem der Komponist und Regisseur Heiner Goebbels (2012) und der Autor Peter Handke (2014).

Bundesjazzorchester erhält Frankfurter Musikpreis Trompeter Till Brönner als Laudator erwartet Das Bundesjazzorchester (BuJazzO) wird im Rahmen der diesjährigen Musikmesse mit dem Frankfurter Musikpreis 2018 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 13. April in der Frankfurter Paulskirche wird das Orchester unter der Leitung von Professor Niels Klein einen Ausschnitt aus seinem Repertoire präsentieren, wie die Messe Frankfurt mitteilte. Laudator ist der Jazz-Trompeter und das ehemalige Bundesjazzorchester-Mitglied Till Brönner. Das "BuJazzO" wurde 1988 von Jazz-Bandleader Peter Herbolzheimer gegründet. Zu seinen Absolventen gehören so erfolgreiche Musiker wie Michael Wollny und Roger Cicero. Der mit 15 000 Euro dotierte Frankfurter Musikpreis wird vom Bundesverband der Deutschen Musikinstrumentenhersteller und der Messe Frankfurt vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich u.a. mit besonderen Leistungen in der Interpretation und Komposition und der Musiklehre hervorgetan haben.