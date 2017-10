Kulturnachrichten

Montag, 30. Oktober 2017

Baustart für umstrittene Garnisonkirche Proteste bei Predigt von Altbischof Huber Mit einem Festgottesdienst hat die Stiftung Garnisonkirche den Startschuss für den umstrittenen Wiederaufbau der einstigen Potsdamer Militärkirche gegeben. "Nun soll der Turm ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Friedens und der Versöhnung werden", sagte der Kuratoriumsvorsitzende und Altbischof Wolfgang Huber in seiner Predigt auf der Baustelle. Etwa 50 Demonstranten protestierten mit einem Megafon und Trillerpfeifen lautstark gegen den Wiederaufbau. Zu den Kritikern zählen zahlreiche Initiativen auch von evangelischen Christen, die in der Garnisonkirche eine Stätte des preußischen Militarismus sehen. Beim sogenannten "Tag von Potsdam" im März 1933 hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler in der Kirche die Hand gegeben. Den Befürwortern gilt der Turm dagegen als Wahrzeichen Potsdams. Der im Krieg schwer zerstörte Turm war 1968 auf Geheiß der DDR- Führung gesprengt worden. Vor dem Aufbau wird nun zunächst das Fundament geschaffen. Für einen sicheren Stand des hohen Turms werden 38 Betonpfähle 38 Meter tief in die Erde versenkt. Von Mai 2018 an soll der Turm dann wachsen.

"Echo Klassik" in der Elbphilharmonie verliehen Tenor Jonas Kaufmann erhielt den Preis bereits zum achten Mal Der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, der britische Geiger Daniel Hope und die US-Mezzosopranistin Joyce DiDonato haben am Sonntagabend die Hauptpreise beim "Echo Klassik" erhalten. Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano, der als "Dirigent des Jahres" geehrt wurde, leitete das Philharmonische Staatsorchester Hamburg und eröffnete die Gala mit dem "Ungarischen Tanz Nr. 5" von Johannes Brahms. Moderiert wurde die Gala von Thomas Gottschalk. Kaufmann, der in der Kategorie "Bestseller des Jahres" für sein Album "Dolce Vita" geehrt wurde, erhielt den Preis bereits zum achten Mal. DiDonato wude als beste Sängerin geehrt. Die Ehrung "Sänger des Jahres" ging an den deutschen Bariton Matthias Goerne. Die Sopranistin Aida Garifullina aus Russland wurde in der Kategorie "Solistische Einspielung" geehrt. Die Auszeichnung als beste Nachwuchskünstlerin ging an Pretty Yende aus Südafrika. Als Instrumentalisten wurden der italienische Pianist Maurizio Pollini, die lettische Akkordeonistin Ksenija Sidorova und der französische Pianist Lucas Debargue ausgezeichnet. Die Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin Brigitte Fassbaender erhielt einen "Echo Klassik" für ihr Lebenswerk.

Steen-Andersen erhält Mauricio-Kagel-Musikpreis Ehrung fand im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik statt Der dänische Komponist und Installationskünstler Simon Steen-Andersen hat den mit 50.000 Euro dotierten Mauricio-Kagel-Musikpreis der Kunststiftung NRW erhalten. Der 41-Jährige wurde in Essen im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik geehrt. In der Preisbegründung hieß es, Steen sei eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit. Als "kluger Stratege und furchtloser Experimentator" entwickle er eigenwillige künstlerische Positionen, die seinen Rang begründeten. Von dem Preisgeld sollen 20.000 Euro in ein künstlerisches Projekt in Nordrhein-Westfalen eingebracht werden. Das Festival "Now!", das am kommenden Sonntag endet, befasst sich in diesem Jahr mit Grenzbereichen zwischen klassischer Komposition und Jazzimprovisation sowie zwischen europäischer und außereuropäischer Musiksprache.

Alex Burkhard ist bester Poetry-Slammer "Heun und Söhne" Siegher im Teamfinale Alex Burkhard ist Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Der Bühnendichter aus München setzte sich im Finale gegen Fabian Navarro und Yannick Sellmann in der ausverkauften Staatsoper in Hannover durch. Das Teamfinale hatte zuvor das Duo "Heun und Söhne" mit Julian Heun und David Friedrich aus Berlin und Hamburg für sich entschieden. Zwischen den beiden Endrunden machte der letztjährige Sieger im Einzelwettbewerb, Philipp Scharrenberg, einen Gastauftritt. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ließ sich den wortgewaltigen Schlagabtausch der besten deutschen Bühnendichter nicht entgehen. Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 Wortakrobaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hannover bei der 21. Auflage des Poetry Slam zu Gast. Den fünftägigen Wettbewerb verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Zuschauer.

Sigmund-Freud-Preis für Historikerin aus Münster Barbara Stollberg-Rilinger erhält Preis für wissenschaftliche Prosa Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger ist mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet worden. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde in Darmstadt verliehen - bei der Vergabe des Georg-Büchner-Preises. Stollberg-Rilinger ist Professorin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Historiker Deutschlands. Sie wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Preis werde eine Historikerin gewürdigt, die ein neues Bild vom frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich entwickelt und die maßgebliche Biografie von Kaiserin Maria Theresia vorgelegt hat, heißt es in der Begründung der Jury.