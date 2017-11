Bariton Roman Trekel Alle Kinder sollten singen lernen

Moderation: Katrin Heise



Als Kammersänger ist Roman Trekel auf allen großen Opern-Bühnen der Welt ein gefragter Gast. Dabei hatte der Bariton seine musikalische Karriere zunächst mit der Oboe begonnen - bis er mit 17 seine Liebe zu Franz Schubert entdeckte.

Seit fast 30 Jahren singt der Bariton Roman Trekel an der Staatsoper in Berlin, so auch kürzlich als Faust zur Wiedereröffnung des umgebauten Hauses. Doch er tritt nicht nur dort auf - der Kammersänger ist auf allen großen Opern-Bühnen der Welt ein gefragter Gast.

Preisträger des Echo Klassik

In diesem Jahr ist er Preisträger des Echo Klassik. Dabei begann der Sohn ebenfalls hauptberuflich singender Eltern seine musikalische Karriere zunächst mit der Oboe, bevor er im Alter von 17 Jahren den Gesang für sich entdeckte. Neben der Oper pflegt Trekel seine Liebe zum klassischen Lied. Vor allem Franz Schubert hat es ihm angetan, mit dessen Liedern er auch seine neueste CD besungen hat.

Anfangs nicht wirklich auf eigenen Wunsch, dann aber mit immer mehr Gefallen unterrichtet Roman Trekel Gesang an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler. Außerdem hat er seit einigen Jahren ein eigenes Tonstudio, in dem er nicht nur Musik aufnimmt – eigene und die anderer Künstler - sondern auch Gesangsunterricht gibt.

Warum er bei seinen Schülern mit dem Atmen beginnt, wie die neue Staatsoper klingt und weshalb Musik ein ganz selbstverständlicher Bestandteil der Kindererziehung sein sollte, darüber spricht Katrin Heise mit Roman Trekel in der Sendung "Im Gespräch" am 27. Oktober ab 9:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.