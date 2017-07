Aznavour als Karaoke Als ich Charles war

Von Fabrice Melquiot

Der armenisch-französische Sänger, Autor und Schauspieler Charles Aznavour bei einem Konzert 2014 (picture alliance / dpa - Hrant Khachatryan)

Eine Karaokebar in der Bourgogne. Wie jeden Freitag hat der Landmaschinenvertreter Charles seinen großen Auftritt. Er interpretiert die Chansons seines geliebten Idols Charles Aznavour.

Gekonnt, charmant ist Charles ganz in seinem Metier, als er an diesem besonderen Abend für eine andere große Liebe singt: seine Frau Maryse. Sie verlässt ihn an genau diesem Abend, ihrem 20. Hochzeitstag. Charles ist fassungslos. Wie konnte ihm diese Liebe, an deren Vollkommenheit er unerschütterlich glaubt, abhandenkommen?

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Steffen Moratz

Mit: Jürgen Tarrach, Meriam Abbas, Natascha Meyer, Sandra Gerling, Matti Krause, Peter Kurth, Andreas Leupold, Peter Matic, Sebastian Röhrle

Ton: Burkhard Pitzer-Landeck

Produktion: SR/Deutschlandradio Kultur 2014

Länge: 58'40



(Wdh. v. 08.04.2015)

Fabrice Melquiot, geboren 1972 in Modane (Savoyen), Schauspieler und Autor von Theaterstücken und Hörspielen. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2008 Theaterpreis der Académie Française für sein Gesamtwerk, das bislang rund 50 Stücke umfasst. Leitet seit 2012 das Theater Am Stram Gram in Genf. Hörspiele in deutscher Sprache: "Der Gesichtswäscher" (SR 2004) und "Schwanengesänge" (SR/DKultur 2016, ausgezeichnet mit dem Primeurs-Autorenpreis).