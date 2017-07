Kulturnachrichten

Samstag, 29. Juli 2017

Axel Preuß übernimmt Schauspielbühnen Stuttgart Derzeitiger Direktor Manfred Langer wechselt nach Trier Axel Preuß, bislang Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wird neuer Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart. Die Findungskommission hatte seit April einen Nachfolger für Manfred Langer gesucht, der im Sommer 2018 als Intendant nach Trier wechselt. Der 54-Jährige Preuß war in Baden-Württemberg auch schon in leitenden Funktionen am Landestheater Tübingen und beim Heidelberger Stückemarkt tätig. Bis 2016 war er Chefdramaturg und Stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig. Schauspieldirektor in Karlsruhe ist er seit einem Jahr.

US-Fotopublizist Morris mit 100 Jahren gestorben Als Foto-Redakteur für zahlreiche bekannte Kriegsfotos verantwortlich Der berühmte US-Fotopublizist John Morris ist tot. Er verstarb im Alter von 100 Jahren in Paris, wie die Agentur Magnum mitteilte. Morris war lange Jahre in führender Position für die Agentur tätig. Als Fotoredakteur leitender US-Medien veröffentlichte er zahlreiche weltbekannte Fotografien vom Ende des Zweiten Weltkriegs und aus Vietnam. "Eine Legende ist gestorben", erklärte der Verband World Press Photo. "John Morris hat eine sehr wichtige Rolle in den ersten Jahren von Magnum gespielt", schrieb Direktor David Kogan auf der Webseite der 1947 gegründeten Agentur. Morris war ein Freund des Mitgründers und Fotografen Robert Capa und schloss sich der Agentur 1953 an. Er schickte die Mitarbeiter zu wichtigen Krisenherden rund um die Welt. Von Capa stammen auch die weltberühmten Bilder der US-Landung in der Normandie 1944, die Morris für das Magazin "Life" bearbeitete. In den 60er Jahren arbeitete er für die Zeitungen "Washington Post" und "New York Times" und setzte durch, dass es umstrittene Fotos aus Vietnam auf die Titelseiten schafften - darunter die Bilder eines nackten Mädchens, das schreiend nach einem Napalm-Angriff davonrennt und eines mutmaßlichen Vietcong-Kämpfers, der durch Kopfschuss getötet wird. Beide Fotos wurden mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Hopper-Dokumente für Whitney-Museum New Yorker Museum bekommt Teile aus dem Nachlass Das New Yorker Whitney-Museum hat rund 4000 Archivdokumente aus dem Nachlass des Malers Edward Hopper geschenkt bekommen. Darunter seien mehr als 300 Briefe und Zettel, Notizbücher von ihm und seiner Frau sowie Fotos und persönliche Dokumente, teilte das Museum mit. Die Stücke wurden von der Familie Sanborn gespendet, die mit Hopper befreundet war. Sie sollen nun katalogisiert werden und stehen Forschern danach zur Einsicht zur Verfügung. Das Whitney-Museum, das sich ausschließlich US-amerikanischer Kunst widmet, besitzt bereits mehrere Kunstwerke von Hopper - mehr als jede andere Institution.

Götz-George-Stiftung soll älteren Schauspielern helfen Neue Stiftung startet außerdem Projekt für Nachwuchskünstler Die zur Erinnerung an "Tatort"-Star Götz George gegründete Stiftung will vor allem ältere Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützen. "Die Stiftung wird weiterführen, was Götz George zu Lebzeiten so wichtig war", sagte seine Frau Marika der Deutschen Presse-Agentur. "Besonders ältere Künstler berührten seine Aufmerksamkeit. Ihnen gilt in erster Linie die Stiftungsarbeit." Die Götz-George-Stiftung ist im Juni in Berlin gegründet worden. Das erste Projekt der Stiftung richtet sich allerdings an junge Schauspieler. Wie die Organisatoren des deutschen Nachwuchspreises First Steps kürzlich mitteilten, wird im September erstmals ein Götz-George-Nachwuchspreis verliehen. Die Stiftung hat ihn mit 10000 Euro dotiert. Weitere Projekte seien in Planung und würden zu gegebener Zeit bekannt gemacht, sagte Marika George. "Die Aufgabenstellung wird vielfältig sein." Gemeinnütziger Zweck der Stiftung sei allgemein die Förderung und Unterstützung von Kunst und Kultur, besonders von Schauspielerinnen und Schauspielern.

Michael Moore spielt zum ersten Mal am Broadway Theater gegen Trumps Amerika Dokumentarfilmer Michael Moore hat am New Yorker Broadway sein Solostück "Terms of my Surrender" präsentiert. Rund 1000 Zuschauer feierten am Abend die Vorpremiere des Polit-Stücks. Auf reduzierter Bühne mit US-amerikanischer Flagge im Hintergrund hatte der weitgehend satirische Abend viele Elemente einer TV-Late-Night-Show und eines Comedysolo-Auftritts. Moore wetterte aber auch gegen Trumps Aufstieg im Reality-TV und setzte mit Geschichten über den Trinkwasserskandal in seiner eigenen Heimatstadt Flint, bei dem Tausende Menschen vergiftet wurden, auch ernstere Töne. Das Stück läuft noch einige Wochen als Preview, offizielle Premiere ist am 10. August. Moore spielt bis zum 22. Oktober acht Mal pro Woche.