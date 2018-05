Autor von "Fegefeuer der Eitelkeiten" Schriftsteller Tom Wolfe ist gestorben

Der Schriftsteller Tom Wolfe (dpa)

Der US-Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren im Krankenhaus. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Roman "Fegefeuer der Eitelkeiten".

Er gilt als einer der Begründer des "New Journalism", war ein begabter Illustrator und bekannter Romanautor. Nun ist Tom Wolfe gestorben. Bekannt wurde er in den 1960ern für Reportagen, die penible Recherche mit literarischem Erzählstil kombinierten. "The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby" hieß sein erster berühmter Titel. Er setzte sich damit sowohl von dem sachlich-objektiven Stil einer Nachrichtenagentur ab als auch von der abgehobenen Schreibweise mancher Kommentatoren. Wolfe schrieb subjektiv, konkret und detailverliebt, auch über Themen, die sonst nicht in Zeitungen abgehandelt wurden. Er prägte damit eine ganze Generation von Reportern.

Bekannt wurde Wolfe auch für seinen ersten Roman "Fegefeuer der Eitelkeiten", der pünktlich zum Börsenkrach 1987 auf den US-amerikanischen Ladentischen lag. Die Geschichte über den Aufstieg und Fall eines New Yorker Investment-Maklers wurde 1990 mit Melanie Griffith und Tom Hanks in den Hauptrollen verfilmt.

Die Rezeption seiner Werke polarisiert. Auf der einen Seite stehen millionenfach verkaufte Werke, auf der anderen Seite harsche Kritik in den Feuilletons. Fakt ist, dass Wolfe ein großer Selbstdarsteller war. Wolfe leugnete das nie. "Wenn die meisten Schriftsteller ehrlich mit sich selbst wären, würden sie zugeben, dass sie nur das erreichen wollen: Vorher nahm sie niemand wahr, jetzt schon."