Mit knapp 24 Jahren gründete Jo Frank seinen eigenen Verlag - inspiriert von Schiller und Alexander dem Großen. Heute, über ein Jahrzehnt später, ist das Verlagshaus J. Frank nur eines von vielen Projekten des deutsch-britischen Wahlberliners.

"In meinem Alter gehörte Alexander dem Großen bereits die Hälfte des damaligen Erdkreises. Und Schiller hat irgendwo geschrieben: 23 Jahre und noch nicht die Welt verändert! Das hat mich mit siebzehn sehr beschäftigt." Das sagte der deutsch-britische Autor und Verleger Jo Frank 2006, als er mit knapp 24 Jahren seinen eigenen Verlag gegründet hatte.

Heute – über ein Jahrzehnt später – ist das Verlagshaus J. Frank nur eines von vielen Projekten des Wahlberliners. Als Verlagslektor will er immer neue Lyrik-Talente finden, an Worten feilen und mit Autoren lange und kontinuierlich zusammenarbeiten. Nebenbei ist der 35-jährige künstlerischer Leiter des Festivals "Zeitkunst", das sich dem Austausch zwischen zeitgenössischer Kammermusik und Literatur widmet. Er ist zudem Geschäftsführer des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks, des Begabtenförderwerks der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland.

Zweisprachigkeit als Leitmotiv

Für den Autor und Übersetzer Jo Frank, der in England und Deutschland aufgewachsen ist, spielt die Zweisprachigkeit eine große Rolle. So auch in seinem jüngst erschienenen Buch "Snacks".

Wie verbindet er Zweisprachigkeit in einem Text? Warum ist Nichtstun für ihn schwierig? Und was verbirgt sich hinter seinem Studienfach "Holocaust Communication"? Das klärt Klaus Pokatzky mit Jo Frank "Im Gespräch" im Deutschlandfunk Kultur.