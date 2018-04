Autor Schätzing warnt vor sozialen Medien

Montag, 23. April 2018

Bestsellerautor Frank Schätzing warnte in der "Welt am Sonntag" vor sozialen Netzwerken. Der "Schwarm"-Autor messe den Entschuldigungen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg nach dem jüngsten Datenskandal wenig Bedeutung bei. "Zuckerberg wollte immer nur Kohle verdienen. Um Fragen der Ethik und der Datensicherheit hat er sich nicht geschert." Facebook und andere Netzwerke seien im Grunde Verdummungsmaschinen. Viele Nutzer glaubten, sie bekämen im Netz alles umsonst, doch "sie zahlen mit ihrer kostbarsten Währung überhaupt: mit ihren persönlichen Daten", so Schätzing. Bei dem Datenskandal wurden Informationen von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern von einem App-Entwickler an die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica weitergegeben. Zuckerberg hatte Fehler eingeräumt und sich entschuldigt.

Schreiben ist Zeugnis der antisemitische Position Wagners

Ein Brief des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) mit sehr deutlichem antisemitischem Inhalt soll in dieser Woche in Jerusalem versteigert werden. Dabei handelt es sich um ein Schreiben Wagners an den französischen Schriftsteller Édouard Schuré aus dem Jahre 1869. Das versteigernde Auktionshaus Kedem kündigte auf seiner Webseite an, dass Wagner in seinem Brief vor einem angeblich zerstörerischen Einfluss der Juden auf die moderne Kultur warne. Wagner und der Umgang mit seinem Werken ist in Israel sehr umstritten. Viele Israelis leisten bis heute erbitterten Widerstand gegen die Aufführung von Wagners Werken. Hintergrund dieser Ablehnung sind die antisemitischen Positionen Wagners und seine Beliebtheit während des NS-Regimes.