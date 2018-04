Kulturnachrichten

Montag, 23. April 2018

Autor Schätzing warnt vor sozialen Medien Facebook sei eine "Verdummungsmaschine" Bestsellerautor Frank Schätzing warnte in der "Welt am Sonntag" vor sozialen Netzwerken. Der "Schwarm"-Autor messe den Entschuldigungen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg nach dem jüngsten Datenskandal wenig Bedeutung bei. "Zuckerberg wollte immer nur Kohle verdienen. Um Fragen der Ethik und der Datensicherheit hat er sich nicht geschert." Facebook und andere Netzwerke seien im Grunde Verdummungsmaschinen. Viele Nutzer glaubten, sie bekämen im Netz alles umsonst, doch "sie zahlen mit ihrer kostbarsten Währung überhaupt: mit ihren persönlichen Daten", so Schätzing. Bei dem Datenskandal wurden Informationen von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern von einem App-Entwickler an die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica weitergegeben. Zuckerberg hatte Fehler eingeräumt und sich entschuldigt.

Brief Wagners soll in Jerusalem unter den Hammer Schreiben ist Zeugnis für antisemitische Position Wagners Ein Brief des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) mit sehr deutlichem antisemitischem Inhalt soll in dieser Woche in Jerusalem versteigert werden. Dabei handelt es sich um ein Schreiben Wagners an den französischen Schriftsteller Édouard Schuré aus dem Jahre 1869. Das versteigernde Auktionshaus Kedem kündigte auf seiner Webseite an, dass Wagner in seinem Brief vor einem angeblich zerstörerischen Einfluss der Juden auf die moderne Kultur warne. Wagner und der Umgang mit seinem Werken ist in Israel sehr umstritten. Viele Israelis leisten bis heute erbitterten Widerstand gegen die Aufführung von Wagners Werken. Hintergrund dieser Ablehnung sind die antisemitischen Positionen Wagners und seine Beliebtheit während des NS-Regimes.

Brasiliens Kult-Regisseur Dos Santos gestorben Der Pionier des "Cinema Novo" starb mit 89 Jahren in Rio de Janeiro Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Nelson Pereira dos Santos ist mit 89 Jahren in Rio de Janeiro an Leberkrebs verstorben. Der gelernte Jurist und Journalist galt als Pionier des neuen brasilianischen Kinos, des "Cinema Novo", das als Gegenbewegung zum Hollywood-Kino die 1950er und 60er Jahre in Brasilien prägte. In seinen Werken ging es häufig auch mithilfe von Laiendarstellern um eine ungeschönte Darstellung der brasilianischen Realität. So etwa in dem Meisterwerk "Nach Eden ist es weit", das in Cannes 1964 als bester Film nominiert wurde. Eine seiner bekanntesten Filme ist auch die Spielfilmadaptation von Hans Stadens Kannibalengeschichte, "Wie gut schmeckt denn mein kleiner Franzose" (1971). Die schwarze Komödie blieb wegen der nackt abgefilmten Ureinwohner fast in der Zensur stecken, wurde in Berlin aber gefeiert und 1971 für den Goldenen Bären nominiert. 2017 wurde Dos Santos in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt.

Schauspieler Verne Troyer ist tot Troyer war "Mini-Me" bei "Austin Powers" Der aus den "Austin Powers"-Filmen bekannte Darsteller Verne Troyer ist tot. Der 49-Jährige sei am Samstag gestorben, hieß es in einer Stellungnahme von Troyers Sprecher, die auch bei Instagram und Facebook veröffentlicht wurde. Zeitpunkt und Grund seines Todes wurden darin nicht genannt, allerdings wurden Depressionen und Selbsttötung thematisiert. Troyer selbst hatte in der Vergangenheit offen über seine Alkoholsucht gesprochen. Der Schauspieler wurde zu einem Phänomen der Popkultur, als er an der Seite von Mike Myers als "Mini-Me", Klon und Kumpel des bösen Dr. Evil, in der "Austin Powers"-Filmreihe auftrat. 1999 gehörte Troyer zum Cast von "Austin Powers: Spion in geheimer Missionarsstellung" und war auch drei Jahre später Teil von "Austin Powers in Goldständer". 2001 spielte er in "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit, 2008 in Mike Myers "Der Love Guru".