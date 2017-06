Automatisierte Rechenverfahren Gegen die Übermacht der Algorithmen

Dieter Kassel im Gespräch mit Katharina Anna Zweig

Algorithmen stecken in vielen Computerspielen. (dpa / Maximilian Schönherr)

Sie stecken hinter Handy-Spielen und sozialen Netzwerken: Algorithmen sind fast überall, doch die wenigsten wissen, wie sie funktionieren. Die Informatikerin Katharina Anna Zweig fordert einen kritischen Umgang mit den automatisierten Rechenverfahren.

Algorithmen tragen dazu bei, dass wir Lebenszeit verschwenden, meint die Bioinformatikerin Katharina Anna Zweig. "Sie sorgen dafür, dass wir möglichst lange auf irgendwelchen Plattform rumhängen oder in irgendwelchen Handy-Spielen gefangen sind", erklärt die Professorin von der Technischen Universität Kaiserslautern im Deutschlandfunk Kultur.

Welche Werbung zieht besser?

Algorithmen lesen aus vorhandenen Daten Trends ab und suchen Muster, um Verhalten vorherzusagen. Genutzt werden sie unter anderem von Anbietern von Internet-basierten Handy- oder Computerspielen und von sozialen Plattformen wie Facebook.

Früher habe man für den Test eines Computerspiels 100 Menschen einladen müsse, um zu sehen, was gut laufe. "Heute können wir dank des Internets verschiedene Spielregeln ausprobieren und dann schauen, was fixt die Leute mehr an, wo bleiben sie länger hängen, wo schauen sie sich mehr Werbung an, wo kaufen sie mehr", sagte Zweig.

Kontrolle ist schwierig

Sich einen wirklich unübersichtlichen Code anzuschauen und rauszubekommen, was dieser genau tue, sei nicht immer möglich, räumt die Informatikerin ein. "Aber ich gehe davon aus, dass Firmen natürlich auch reagieren werden, wenn sie wissen, da wird jemand reinschauen und ohne dass der sein Siegel gibt, darf ich gar nicht weiter machen. Dann werden die Codes auch besser lesbar sein."

(uz)