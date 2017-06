Aussterbende Spezies Kleine Brauereien in Franken

Von Tobias Krone

Matthias Herold an der Sudpfanne. (Deutschlandradio / Tobias Krone)

Das Bierbrauen hat in ganz Deutschland Tradition. Aber nirgends haben sich traditionelle Brauereigaststätten so gut erhalten wie in Oberfranken. Hier produzieren in vielen Dörfern die Gastwirte heute noch ihr eigenes Bier.

Die zahlreichen Kleinbrauereien sind inzwischen ein Tourismusfaktor. Kommunen richten Bierwanderwege ein, auf denen man von einer zur nächsten Brauerei-Wirtschaft laufen kann. Und dennoch spüren auch die Kleinbrauer die sinkende Nachfrage nach Bier – viele haben Nachwuchsprobleme.

Der Exbrauer Edmund Foesel. (Deutschlandradio / Tobias Krone)

Tobias Krone war für uns unterwegs in der Fränkischen Schweiz bei einem jungen Brauer und in den Hassbergen nördlich von Bamberg bei einem ehemaligen Brauer.

Idyllisch gelegen: Büchenbach in Franken. (Deutschlandradio / Tobias Krone)

Die ganze Sendung können am 16. Juni, ab 13:07 Uhr hören.