Kulturnachrichten

Dienstag, 27. Juni 2017

Ausstellung mit Werken aus Gurlitt-Fund Bundeskunsthalle zeigt erste Einblicke In Bonn werden ab heute einige Werke aus dem Fund des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt ausgestellt. Es sind vor allem solche, die die Nationalsozialisten meist jüdischen Kunsthändlern und -sammlern geraubt hatten und deren Herkunft ungeklärt ist. Anfang November startet in Bonn eine große Ausstellung mit rund 250 Kunstwerken aus der Sammlung. Zeitgleich werden im Kunstmuseum Bern im November Werke aus dem Gurlitt-Nachlass gezeigt, die als "entartete Kunst" galten. Der 2014 gestorbene Cornelius Gurlitt hatte seine millionenschwere Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht. Rund 1500 Kunstwerke waren 2012 in seiner Münchner Wohnung und in seinem Haus in Salzburg beschlagnahmt worden. Der spektakuläre Kunstfund, der erst 2013 publik wurde, hatte weltweit Aufsehen erregt.

Hannover restituiert Bild von Schmidt-Rottluff Die Stadt folgt damit einer Empfehlung der Limbach-Kommission Das Aquarell "Marschlandschaft mit rotem Windrad" von Karl Schmidt-Rottluff wird an diesem Dienstag in an die Erben des ehemaligen Besitzers Max Rüdenberg zurückgegeben. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok wird es an Professor Vernon Reynolds und dessen beiden Kinder stellvertretend für die Erbengemeinschaft übergeben. Hannover hatte im Nationalsozialismus Gemälde aus Rüdenbergs Sammlung gekauft. Der betagte Unternehmer und Kunstsammler Rüdenberg wurde zugleich enteignet und zusammen mit seiner Frau Margarete nach Theresienstadt deportiert. Dort starben beide 1942.

Röm-Germ. Museum in Köln wird saniert Oberbürgermeisterin Henriette Reker unterzeichnete die Verwaltungsvorlage Ende Dezember wird das Römisch-Germanische Museum in Köln für eine Grundsanierung geschlossen. Die Schließzeit wird etwa sechs Jahre betragen. Oberbürgermeisterin Reker würdigte das "große Wahrzeichen der Stadt", konstatierte aber gleichzeitig "dringenden Handlungsbedarf". Größte bauliche Veränderung des 1974 von den Architekten Röcke und Renner direkt neben dem Dom errichteten Hauses sei die Schließung der Mittelpassage. Ebenso müssten laut Verwaltungsvorlage die gesamten technischen Anlagen und der zugehörigen Studiengebäude erneuert und den gesetzlichen Normen und Anforderungen angepasst werden. Für die Maßnahmen seien Kosten in Höhe von 41,7 Millionen Euro kalkuliert und haushaltstechnisch eingeplant, heißt es. Über die "konkrete Kostendimension" müsse der Rat in einem gesonderten Baubeschluss noch entscheiden, so die Stadt.

Victoria Lorini erhält dt.-ital. Übersetzerpreis Die Auszeichnung wurde im Berliner Bode-Museum überreicht Einen "kulturgeschichtlichen Meilenstein" hat die Jury die deutsche Übersetzung der "Vite" ("Lebensläufe") von Giorgio Vasari durch Victoria Lorini genannt. Mit den letzten vier Bänden der 45-teiligen Ausgabe im Wagenbach Verlag bringe die Übersetzerin "ihre zwanzigjährige Arbeit zu einem grandiosen Abschluss", so die Begründung. Reimar Klein wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet, der Nachwuchsförderpreis ging an Martin Hallmannsecker.